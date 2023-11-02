Глава МИД Германии: Евросоюзу надо расширяться, чтобы не быть уязвимым

Для сохранения геополитического влияния, укрепления единства и безопасности: министр иностранных дел Германии призывает ЕС к скорейшему реформированию с целью присоединения новых стран.
"Путинская Москва будет и дальше пытаться отделить от нас не только Украину, но и Молдавию, Грузию и Западные Балканы", - заявила с трибуны в четверг глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.
"Если Россия будет постоянно дестабилизировать ситуацию в этих странах, то в уязвимом положении окажемся мы, все мы. Мы больше не можем допускать появление "серых зон" в Европе", - добавила она.
Бербок сделала эти заявления, когда принимала в Берлине 17 министров иностранных дел стран-членов и кандидатов на вступление в ЕС, включая главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу, на конференции, посвящённой расширению сообщества.
Война в Украине заставила Евросоюз возобновить дискуссию о застопорившемся процессе расширения.
На следующей неделе Еврокомиссия должна опубликовать ежегодный доклад, в котором оценивается прогресс стран-кандидатов в проведении ключевых институциональных, судебных и экономических реформ, которые необходимы для вступления в ЕС.
Однако блоку также нужно перезапустить собственные институциональные и финансовые механизмы, чтобы обеспечить эффективность работы при увеличении числа членов. Председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что сообщество должно быть готово к расширению к 2030 году. Правда, Еврокомиссия отказывается обозначить конкретные сроки.
В своём выступлении Бербок призвала ЕС к реформированию, чтобы ускорить вступление в него таких стран-кандидатов, как Украина, и подчеркнула, что расширение необходимо для того, чтобы сохранить геополитическое влияние и укрепить единство.
"Если мы поддержим эти страны в процессе присоединения к ЕС, чтобы укрепить их демократические институты, повысить их устойчивость и предложить людям экономические перспективы, то мы не просто закроем геополитический фланг, а укрепим наше сообщество", - сказал нимецкий министр.
Вторя предложениям, которые недавно поступили от властей Франции и Германии, она призвала отказаться от нынешнего подхода "всё или ничего" в пользу поэтапной интеграции, чтобы граждане стран-кандидатов могли оценить преимуществ членства в ЕС ещё до того, как станут полноправными его гражданами.
"Иногда, казалось бы, незначительные или технические моменты могут иметь большое значение (...) например, для студентов из Северной Македонии, Сербии и Турции, которые могут учиться в Евросоюзе по стипендиям Erasmus", - сказала она, предложив странам-кандидатам и другие опции, такие как бесплатный роуминг в ЕС и упрощённые визовые процедуры.
Политик также поделилась идеями о реформировании институтов ЕС, включая отмену существующей системы, при которой каждая страна-член выделяет своего комиссара для контроля за ключевыми аспектами политики Союза.
Альтернативой может стать разделение наиболее крупных портфелей Комиссии - таких как экономическая или внешняя политика - между группой комиссаров, представляющих различные государства-члены.
Указывая на разногласия, возникшие между высокопоставленными чиновниками в связи с непоследовательной реакцией блока на войну между Израиля с ХАМАС, Бербок сказала, что необходимо чётко обозначать "ответственность и компетенции".
"Хорошо ли это: когда иностранные собеседники не знают, кого им следует приглашать - главу Еврокомиссии, Евросовета или Верховного председателя по таким геостратегическим вопросам, если они хотят поговорить о своих отношениях с ЕС?" - задалась вопросом глава немецкого МИДа.
Кандидаты предупреждают о "фрустрации"
В ходе дебатов украинский министр иностранных дел предостерёг Брюссель от затягивания процесса присоединения Украины в ЕС под предлогом собственных реформ.
"Я думаю, что ловушка, которой мы все должны избегать на пути к успеху и к усилению позиций ЕС в мире, - это разочарование", - сказал он, отметив, что именно такое чувство испытывают в Украине и странах Западных Балкан.
"Теперь мы должны построить процесс расширения и реформирования таким образом, чтобы не было разочарования от затянувшейся реформы Европейского Союза, - пояснил он, - Мы должны избежать ситуации, при которой они могут быть использованы в качестве аргумента для отсрочки расширения".
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи также призвал к поэтапной интеграции. Это, по его словам, даст населению гарантии того, что Брюссель действительно серьёзно настроен на расширение.
По мнению министра, процесс вступления Северной Македонии "сорвался", несмотря на то, что она в течение многих лет была "лучшей ученицей в классе".
"Мы пришли к выводу, что причиной разочарования является сосредоточенность на самом формальном членстве, - сказал Османи. - Поэтому мы продвигаем концепцию большей интеграции до вступления".
Османи также предупредил, что существуют "недоброжелатели", стремящиеся использовать фрустрацию электората в своих целях.