На выставку в Будапеште не пускают несовершеннолетних

By Euronews

Посетители младше 18 не могут посмотреть на World Press Photo даже с согласия родителей

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Венгерский национальный музей запретил несовершеннолетним посещать международную выставку World Press Photo. Несколько представленных там фотографий показывают представителей ЛГБТ-сообщества на Филиппинах. Депутаты парламента заявили, что эти снимки нарушают недавно принятый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Теперь лицам младше 18 нельзя приходить в музей даже с согласия родителей. Организаторы экспозиции принесли свои извинения и заявили, что в Европе с ними такое случается впервые.