EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader
РЕКЛАМА

Брюссель требует от Варшавы разъяснений по поводу выдачи виз за взятки

За месяц до всеобщих выборов в Польше разразился скандал, связанный с выдачей виз за наличные.
За месяц до всеобщих выборов в Польше разразился скандал, связанный с выдачей виз за наличные. Авторское право Agnieszka Sadowska/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за дополнительные наличные. Скандал со взяточничеством в консульствах разгорелся за месяц до всеобщих выборов в Польше.

"Эти обвинения очень тревожны, они вызывают вопросы относительно соблюдения законодательства ЕС", - заявил представитель Еврокомиссии. - "Мы рассчитываем на то, что польские власти предоставят необходимую информацию и  расследуют  эти обвинения".

РЕКЛАМА

В письме Юханссон, которое не было обнародовано, содержится "набор подробных вопросов" и просьба ответить на них до 3 октября. 

Министерство иностранных дел Польши и сеть его консульств обвиняются в использовании широко распространенной нелегальной схемы, в рамках которой мигранты из Африки и Азии платят огромные суммы денег за ускоренное получение виз.

Поскольку Польша является членом Шенгенской зоны, виза, выданная этой страной, дает возможность свободно въезжать в 27 государств Европы, включая Швейцарию и Исландию.

Германия, граничащая с Польшей, также потребовала официальных разъяснений по этому поводу.

По сообщениям польских СМИ, с 2021 года за взятки было выдано около 250 тыс виз, каждая из которых стоила тысячи долларов. Поездка в Польшу рассматривается как промежуточный этап перед въездом в США - желаемый для многих путешественников пункт назначения.

В одном из случаев, о котором рассказал новостной портал ONET, группа индийцев заплатила около 40 тыс долларов за визы, под видом работы над болливудским фильмом прилетела в Польшу, а затем попала в Америку. Предполагается, что завышенные суммы платили также граждане Тайваня, Саудовской Аравии, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) признает наличие злоупотреблений, но настаивает на том, что их масштабы гораздо меньше, чем утверждают СМИ. Правительство начало проверку всех консульств за рубежом, уволило нескольких сотрудников министерства иностранных дел и расторгло контракты с внешними службами, которые занимались оформлением виз.

Бывший заместитель главы МИД Петр Вавжик, отвечавший за консульские вопросы, был уволен и впоследствии госпитализирован после того, как, по некоторым данным, пытался покончить жизнь самоубийством.

Тем временем государственный прокурор предъявил обвинения семи лицам по подозрению в коррупции и участии в схеме ускоренного получения виз.

Скандал застал страну врасплох и вызвал ажиотаж в средствах массовой информации за месяц до голосования на парламентских выборах.

Каскад обвинений грозит испортить имидж премьер-министра Польши. Матеуш Моравецкий в ходе своей предвыборной кампании обещает проводить жесткую миграционную политику.

РЕКЛАМА

Лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что выявленная коррупция породила "возможно, самый большой скандал 21 века в Польше".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Польша: визовый скандал ударил по правительству

Выборы в Польше: коалиции, которые могут серьезно изменить политику страны

Евросоюз укрепляет Шенгенскую зону и внешние рубежи

Коррупция Польша Еврокомиссия Виза Иммиграция