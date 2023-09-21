Брюссель требует от Варшавы разъяснений по поводу выдачи виз за взятки

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон направила письмо польскому правительству с просьбой дать разъяснения по поводу выдачи шенгенских виз за дополнительные наличные. Скандал со взяточничеством в консульствах разгорелся за месяц до всеобщих выборов в Польше.

"Эти обвинения очень тревожны, они вызывают вопросы относительно соблюдения законодательства ЕС", - заявил представитель Еврокомиссии. - "Мы рассчитываем на то, что польские власти предоставят необходимую информацию и расследуют эти обвинения".

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В письме Юханссон, которое не было обнародовано, содержится "набор подробных вопросов" и просьба ответить на них до 3 октября.

Министерство иностранных дел Польши и сеть его консульств обвиняются в использовании широко распространенной нелегальной схемы, в рамках которой мигранты из Африки и Азии платят огромные суммы денег за ускоренное получение виз.

Поскольку Польша является членом Шенгенской зоны, виза, выданная этой страной, дает возможность свободно въезжать в 27 государств Европы, включая Швейцарию и Исландию.

Германия, граничащая с Польшей, также потребовала официальных разъяснений по этому поводу.

По сообщениям польских СМИ, с 2021 года за взятки было выдано около 250 тыс виз, каждая из которых стоила тысячи долларов. Поездка в Польшу рассматривается как промежуточный этап перед въездом в США - желаемый для многих путешественников пункт назначения.

В одном из случаев, о котором рассказал новостной портал ONET, группа индийцев заплатила около 40 тыс долларов за визы, под видом работы над болливудским фильмом прилетела в Польшу, а затем попала в Америку. Предполагается, что завышенные суммы платили также граждане Тайваня, Саудовской Аравии, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) признает наличие злоупотреблений, но настаивает на том, что их масштабы гораздо меньше, чем утверждают СМИ. Правительство начало проверку всех консульств за рубежом, уволило нескольких сотрудников министерства иностранных дел и расторгло контракты с внешними службами, которые занимались оформлением виз.

Бывший заместитель главы МИД Петр Вавжик, отвечавший за консульские вопросы, был уволен и впоследствии госпитализирован после того, как, по некоторым данным, пытался покончить жизнь самоубийством.

Тем временем государственный прокурор предъявил обвинения семи лицам по подозрению в коррупции и участии в схеме ускоренного получения виз.

Скандал застал страну врасплох и вызвал ажиотаж в средствах массовой информации за месяц до голосования на парламентских выборах.

Каскад обвинений грозит испортить имидж премьер-министра Польши. Матеуш Моравецкий в ходе своей предвыборной кампании обещает проводить жесткую миграционную политику.

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Лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что выявленная коррупция породила "возможно, самый большой скандал 21 века в Польше".