Польша: визовый скандал ударил по правительству

By Магдалена Ходовник

Еврокомиссия и Германия требуют от Польши объяснений из-за уголовного дела о продаже шенгенских виз в странах Азии и Африки.

В Польше возбуждено уголовное дело о коррупции против бывшего заместителя министра иностранных дела Петра Вавжика. О подозрении в причастности к незаконной выдаче польских виз было объявлено в разгар избирательной кампании. Объявлению о разбирательстве предшествовали резонансные публикации в СМИ. Один из авторов этих расследований – журналист ONET Анджей Станкевич:

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«Мы раскрыли целую систему, которую выстроили соратники заместителя министра Вавжика: списки конкретных людей рассылались в консульства и посольства Польши в Азии и Африке, и эти люди должны были получить визы.

Особенно дурной механизм был в Индии. Туда прислали списки людей, которые должны были стать съемочной группой из Боливуда. Оказалось,что они не имеют никакого отношения к киноиндустрии, что продюсер фильма – торговец овощами, что актёр не может рассказать ни об одной своей кинороли.

В частности речь шла о многократных шенгенских визах, потому что они разрешают въезд в Мексику, а от Мексики до США всего лишь шаг. И вот так выглядел этот контрабандный маршрут. У нас есть есть вся документация, подтверждающая, что это имело место, но никто даже и не отрицает, что это было».

Польские СМИ, с расследований которых начался скандал, сообщали, что мигранты платили до 5 тыс. долларов за обход визовых процедур. Как минимум некоторые детали из этих публикации подтверждает прокуратура.

В официальном заявлении сказано, что первые жалобы на нарушения при выдаче виз поступили ещё в июле прошлого года. Фигурантам дела грозит заключение на срок до восьми лет по статьям о злоупотреблении служебным положении, получении взяток и финансовых привилегий за посредничество во взаимодействии с государственными органами.

В неправительственных организациях, которые помогают беженцам, в том числе застрявшим на польско-белорусской границе, с особой горечью следят за развитием этого скандала.

Мы задавались вопросом, почему у людей, которым мы помогаем, не принимают заявления о предоставлении статуса беженца. Новости, которые недавно дошли до нас, о том, как получают польские визы, я думаю, многое объясняют... Это просто показывает, что в Польше это делается иначе... Калина Чварног фонд Ocalenie

Визовый скандал в правительстве и правящей партии, чья избирательная кампания частично основана на предубеждениях против приема мигрантов из Азии и Африки, может оказать существенное влияние на результат предстоящих выборов.