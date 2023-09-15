До парламентских выборов в Польше остался месяц, они состоятся 15 октября, В преддверии выборов Euronews разбирается в том, как эта гонка может изменить политическую ситуацию в стране с учетом создания двух возможных коалиций.

15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, которые могут изменить политический облик страны, поскольку правящая партия "Право и справедливость" ("ПиС") потеряла значительную часть поддержки.

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Если на прошлых выборах 2019 года "Право и справедливость" набрала 43,6% голосов, то сейчас, по данным последнего опроса общественного мнения, она может рассчитывать лишь на 38%.

За "ПиС" следуют "Гражданская коалиция" Дональда Туска с 30% голосов и ультраправая Конфедерация свободы и независимости (11%).

По данным опросов, правящей в Польше с 2015 года партии "ПиС", может понадобиться партнер по коалиции для формирования правительства. Получить абсолютное большинство по итогам выборов ей вряд ли удастся.

Эти выборы будут иметь решающее значение для будущего польской политики, сказала в беседе с Euronews профессор Лондонской школы экономики и политических наук, эксперт по польской политике и истории Анита Пражмовская.

"Это имеет большое значение, потому что те, кто критикует правящую партию, очень хотят перемен. Они чувствуют, что живут сейчас в государстве, которое очень близко к фашизму", - говорит эксперт.

"Они не любят употреблять это слово, потому что оно ассоциируется с нацистами, и его использование в Польше фактически дискредитирует ваши аргументы. Но я присутствовала на конференции в прошлом месяце и сказала: "Это действительно, откровенно говоря, фашистская программа", - говорит Пражмовская.

По ее словам, в Польше правительство является националистическим и популистским, "а популизм - это переосмысление роли государства государством".

"Поэтому я и называю его фашистским", - подчеркивает Пражмовская.

"Право и справедливость" назначила спорный референдум по миграции, который пройдет одновременно с парламентскими выборами 15 октября, и этот шаг критики назвали попыткой сплотить избирателей вокруг правительства. Жесткая позиция партии в отношении миграции ранее помогла ей прийти к власти. Это было как раз в 2015 году.

Переосмысление польской политики через коалиции

По мнению Пражмовской, "энергия для изменения" польской политики может исходить от новых коалиций, которые могут быть созданы в ходе предвыборной кампании или уже после выборов.

"Правящая партия прекрасно понимает, что Ярослав Качиньский (лидер "ПиС") находится в том возрасте, когда он уже не так хорош в управлении и договоренностях, разделении и привлечении политиков, как раньше", - напоминает Пражмовская.

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"Поэтому есть ощущение, что, что бы ни произошло, какими бы ни были результаты выборов, предстоит длительный период переговоров. И эти переговоры могут привести к пересмотру политики, не государственной политики как таковой, а необходимости создания коалиций", - убеждена эксперт.

Качиньскому, занимавшему пост премьер-министра Польши в 2006 и 2007 годах, а сейчас являющемуся заместителем премьер-министра, 74 года.

Однако, по словам Пражмовской, остается открытым вопрос о том, смогут ли две большие группы польского электората - те, кто голосовал за "ПиС", и те, кто поддерживал центристские партии, - "собрать достаточно голосов, чтобы эти партии получили большинство, поскольку ни одна из сторон не уверена в победе", - сказала она в интервью Euronews.

По словам Пражмовской, любые реальные изменения в политике страны будут зависеть от коалиций, к которым будут стремиться "ПиС" и партия Туска "Гражданская коалиция", независимо от того, будут ли они найдены среди левых или ультраправых, таких как Конфедерация свободы и независимости (КСН).

Возможен ли союз "ПиС" с КСН?

Конфедерация свободы и независимости (КСН), вышедшая на сцену польской политики с анти-ЛГБТБК+, антисемитскими и антимиграционными позициями, значительно увеличила свою поддержку после выборов 2019 года, когда она набрала всего 6,8% голосов.

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У одного из ее лидеров 36-летнего Славомира Ментцена почти 800 тысяч подписчиков в TikTok.

Возрастающее влияние конфедерации в польской политике позволяет говорить о том, что она может сыграть роль "кингмейкера" на этих выборах, причем эксперты всерьез обсуждают возможность коалиции с "ПиС" или партией Туска.

В настоящее время все три партии отрицают возможность создания такой коалиции. Однако Пражмовская считает, что это может быть частью стратегии, направленной на то, чтобы не потерять свой электорат, а союз можно заключить уже после выборов.

Хотя коалиция между "ПиС" и КСН может показаться более вероятной с идеологической точки зрения, в своих программах эти две партии "не имеют ничего общего", сказала Пражмовская в интервью Euronews.

"Конфедерация выступает против сильной государственной власти, против налогообложения, против государственного вмешательства, против власти государства. "ПиС" же на самом деле очень сильно интервенционистская, ее политика была популистской, основанной на том, что государство будет обеспечивать своих граждан", - говорит эксперт.

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В то время как "ПиС" поддерживает националистическую политику и открыто выступает против миграции, "визитной карточкой" конфедерации, по словам Пражмовской, является "антисемитизм".

Лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский в парламенте страны AP Photo/Czarek Sokolowski

По словам профессора Пражмовской, одним из направлений политики, сделавших Качиньского популярным, было увеличение количества ежегодных выплат, которые получают пенсионеры, с 12 до 13 и предложение повысить пособия семьям. Конфедерация же считает, что от этой политики нужно отказаться, "правительство должно отойти в сторону".

Но хотя программы двух политических сил не предполагают потенциальной основы для сотрудничества, Пражмовская считает, что их может объединить то, что конфедерация не сможет победить сама по себе, а "ПиС", скорее всего, будет нуждаться в их поддержке.

"Конфедерация может заключить союз с другими правыми партиями, но у нее все равно не будет достаточного количества депутатов в парламенте", - подчеркивает Пражмовская.

"Поэтому они могут заключить тактическое соглашение с "ПиС", но, возможно, уже после выборов, чтобы обе сохранили свою идентичность", - говорит она.

По мнению профессора, вполне вероятно, что после выборов "Право и справедливость" поставит политика из конфедерации либо на пост премьер-министра, либо министра финансов.

Лидер польской оппозиции и экс-премьер страны Дональд Туск AP Photo/Czarek Sokolowski

Коалиция №2: во главе с Туском

Существует вероятность формирования другой коалиции - во главе с Туском и "Гражданской платформой".

"Тут много неясностей", - сказала Пражмовская. - Будут ли они двигаться в сторону левых и Польской крестьянской партии, которая в последнее время набирает силу?"

По словам Пражмовской, это была бы "неудобная" коалиция, поскольку Туск считается человеком ЕС, а Крестьянская партия не была дружественной Евросоюзу.

По словам Пражмовской, и эта потенциальная коалиция, скорее всего, будет создана после выборов.

"Это действительно антидемократично, если подумать", - считает она. - В польских СМИ присутствует такое чувство тревоги и неуверенности".