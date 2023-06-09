Гуманитарная и экологическая катастрофа монументальных масштабов!

Программа "О положении Союза": Наступление Брюсселя на Варшаву. Прорыв плотины на Днепре. Надежда на прагматизм путинского преемника. Годовщина операции «Оверлорд» - борьба за свободу в Европе и Украине

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Это была плохая неделя для польского правого правительства - хотя оно этого, похоже, не заметило, или это Варшаве безразлично. Во-первых, Европейский суд постановил, что некоторые аспекты судебной реформы в Польше нарушают законодательство ЕС.

Именно данное законодательство определяет «саму идентичность» Евросоюза, заявили судьи в Люксембурге. В ответ на это их решение министр юстиции Польши Збигнев Зёбро назвал их «коррумпированным трибуналом».

Спорная судебная реформа - не единственный способ, которым польское правительство хочет укрепить свою власть. Оно вводит новый закон, якобы направленный на противодействие российскому влиянию, но по мнению критиков, призванный ограничить свободу манёвра политических оппонентов.

Наступление Брюсселя на Варшаву

Это вызвало подозрение у Брюсселя, который перёшла в наступление на Варшаву.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис:

«Коллегия комиссаров согласилась начать дисциплинарную процедуру, направив Польше письмо с официальным уведомлением по поводу её нового закона о Государственной комиссии по проверке российского влияния».

Принятое на этой неделе решение и объявленное судебное разбирательство означают, что Польше грозят новые штрафы, и в ближайшее время она не получит денег из Фонда восстановления после пандемии, которые Брюссель удерживает, чтобы заставить Варшаву соблюдать законы ЕС.

Однако есть одна тема, по которой Польша показала себя как надёжный партнёр - это незыблемая поддержка Украины. Что подводит нас к ужасающей эскалации войны на этой неделе.

Прорыв плотины на Днепре

Огромная плотина советских времен на реке Днепр, у которой стоят российские войска на юге Украины, была прорвана. Это вызвало наводнение в зоне боевых действий. Более 40 тыс человек оказались в районах затопления, многие из них были эвакуированы, некоторые утонули.

Гуманитарная и экологическая катастрофа монументальных масштабов!

В то же время, по любопытному совпадению, Россия и Украина встретились на слушаниях в Международном суде в Гааге - по делу, возбужденному Киевом против Москвы и связанному с российской аннексией Крыма в 2014 году.

Воспользовавшись неожиданной возможностью, представители обеих сторон обвинили друг друга в актах саботажа и разрушения.

Украинский дипломат Антон Кориневич:

«Россия не может победить нас на поле боя. Поэтому она нацелилась на гражданскую инфраструктуру, чтобы измором заставить нас подчиниться».

Российский дипломат Александр Шульгин:

«На самом деле это сделала Украина. Киевский режим нанёс массированные артиллерийские удары по плотине".

До сих пор неясно, что произошло, хотя западные столицы склонны возлагать вину на Москву. А некоторые видят в этом отчаянную попытку Путина обострить войну, в которой он пока не побеждает.

Это начало эндшпиля в путинской игре? Это его стратегия уничтожить то, что он не может получить?

Ко мне присоединяется Свен Бископ, директор программы «Европа в мире» Королевского института международных отношений «Эгмонт» в Брюсселе.

Гробе: Ранее на этой неделе члены российской оппозиции, в том числе находящиеся в изгнании, встретились в Европарламенте. Они заявили, что из-за продолжения войны в Украине президент Путин рано или поздно потеряет власть. Вы разделяете это наблюдение?

Бископ: На это, конечно, можно было бы надеяться, но в данный момент мы видим очень мало признаков этого. Кажется, что война всё ещё пользуется сильной народной поддержкой. Это может измениться, но пока это так. Трудно понять, кто может взять на себя инициативу сместить Путина, потому что это, очевидно, сопряжено с огромным риском. Я думаю, что это могут сделать только те, кто контролируют вооруженные силы. Так что на данную минуту, я думаю, нам лучше основывать нашу стратегию на более вероятном сценарии. Он заключается в том, что режим останется у власти и продолжит войну.

Надежда на прагматизм путинского преемника

Гробе: В своем последнем исследовании вы поднимаете вопрос о потенциальном новом мировом порядке. Какой будет Россия в постпутинскую эпоху или, по хотя бы, в послевоенную эпоху, геополитически говоря?

Бископ: Путин, конечно, значительно ослабил Россию, при том, что мы живем в многополярном мире. Есть несколько великих держав, которые стремятся использовать для своего развития все имеющиеся возможности, стараются сотрудничать, но одновременно и конкурировать. Отношения между государствами постоянно эволюционируют. Чего они не хотят делать, так это ограничивать собственные возможности. Именно это сделал Путин, оттолкнув от России Соединённые Штаты и Европейский Союз. В итоге её единственный вариант - Китай. Что бы ни случилось дальше, Россия находится в гораздо более слабом положении. Преемник Путина, вероятно, тоже будет авторитарным лидером, и можно лишь надеяться на то, что он будет более прагматичным.

Гробе: Выиграет ли Европа от того, что будет дальше? Или так: то, что Украина, а также Молдавия сейчас находятся на западной орбите, это хорошая новость или плохая?

Бископ: Это хорошая новость для Запада, который также укрепляет свои структуры в Косове; Финляндия и Швеция вступают в НАТО; Дания хочет снова получать европейское финансирования. Это не значит, всё это обойдётся без трудностей. Но как бы то ни было, мы должны и дальше поддерживать Молдавию и Украину в военном и экономическом плане. Эти две страны должны и сами реформироваться, прежде чем мы убедимся, что они готовы к членству в ЕС.

Борьба за свободу в Европе и Украине

На этой неделе война в Украине затмила события на севере Франции. Там праздновали годовщину операции «Оверлорд», более известной как День "Д". 6 июня 1944 года западные союзники высадились в Нормандии, чтобы начать последнюю битву за освобождение Европы от нацистской оккупации.

79 лет спустя в Сент-Мер-Эглиз собрались толпы людей, чтобы поддержать пробиравшихся через город американских ветеранов. Они приветствовали благодарных жителей, раздавали фотографии и отдавали дань памяти павшим братьям.

Америка называет этих людей «величайшим поколением» - за принесённые ими жертвы в защиту свободы. Борьба за это ведётся сегодня в Украине!"