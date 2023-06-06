Атака на плотину в Каховке: обвинения и возмущение

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Атака на плотину в Каховке вызвала шквал международного осуждения. В обстреле украинской ГЭС коллективный Запад обвиняет Россию. Кремль, в свою очередь, назвал обстрел дамбы актом "саботажа" со стороны Киева и отверг обвинения украинских властей

Атака на плотину в Каховке вызвала шквал международного осуждения. В обстреле украинской ГЭС коллективный Запад обвиняет Россию.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

— Прежде всего, важно четко обозначить свою позицию по этому вопросу: речь идет о событии, которое пополнит список многочисленных преступлений российской армии на территории Украины. В ходе военных действий Россия неизменно атакует гражданские объекты, города, деревни, больницы, школы и инфраструктуру.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность из-за последствий для граждан и окружающей среды в связи с разрушением Каховской ГЭС

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

— Разрушение плотины Каховки представляет опасность для тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует степень жестокости войны России в Украине.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета, в своем твиттере пообещал привлечь Россию и ее посредников к ответу за военные преступления:

— Я потрясен беспрецедентным нападением. Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и ее посредников.

Кремль, в свою очередь, назвал обстрел дамбы актом "саботажа" со стороны Киева и отверг обвинения украинских властей

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина:

— Понятно, что эта диверсия основана, поставлена как одна из целей лишить Крым воды. Уровень воды в водохранилище падает и, соответственно, резко сокращается подача в канал.