Для обсуждения вопросов прекращения войны с Украиной и восстановления в России парламентской демократии в Брюссель приехал Михаил Ходорковский

Представители оппозиции и гражданского общества России обсуждают "стратегию по возвращению страны к парламентской демократии и действия Евросоюза, которые могут поддержать эту трансформацию". На круглый стол в Европарламенте под названием "Брюссельский диалог" приехал, в частности, Михаил Ходорковский. Один из главных политических оппонентов президента Владимира Путина живёт в настоящее время в изгнании.

Он сказал в интервью Euronews, что активное неприятие вторжения в Украину сегодня не так сильно в России, как хотелось бы оппозиции. Однако Ходорковский назвал важным то, что около 12% опрошенных россиян высказываются против войны с Украиной:

«Россияне также считают, что, начав эту войну, пускай неправильно и по ошибке, руссияне не могут допустить того, чтобы они её проиграли, потому что это приведет к развалу России. И это мотив путинской пропаганды, совершенно ошибочный с точки зрения реальности, но совершенно эффективно действующий на мозги людей. Проигрыш путинского режима якобы равен развалу России. Это самое опасное. Именно поэтому я настолько часто выступаю и говорю о том, что развал России грозит только от рук Путина, а отнюдь не от того, что Путин уйдёт из власти».

Бывший премьер-министр Литвы, а ныне евродепутат считает, что война может вызвать смену режима в Москве в любой момент. Андрюс Кубилюс предостерегает от поспешного начала мирных переговоров с Киевом, пока оккупация его земель продолжается:

"Россия, я думаю, зайдет в тупик в своем развитии, если ничего не изменится. Когда меня спрашивают, вижу ли я новые указания на возможности перемен, я отвечаю достаточно просто. До начала перестройки в далеком 1985 году никто не видел никаких указаний. Но в то время даже в политической элите Советского Союза было четкое понимание того, что если всё будет идти так, как при Брежневе, то СССР просто развалился бы очень быстро. Поэтому перестройку начали с элит".

В апреле в Берлине 68 представителей оппозиции приняли совместную декларацию, которую теперь подписали 30 тыс россиян. Они заявили, что российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации".