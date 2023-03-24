Главы государств и правительств Евросоюза завершили двухдневную встречу в Брюсселе на фоне возобновившихся опасений по поводу стабильности мировых финансов. Узнав, что в пятницу акции крупных европейских банков снова понесли тяжелые потери, лидеры ЕС попытались успокоить рынки и обнадёжить инвесторов. Президент Франции подчеркнул силу и устойчивость союзной банковской системы.

Эммануэль Макрон:

«Основы европейских банков прочны, и мы можем быть довольны тем, что у нас требовательные правила регулирования этой сферы. Мы извлекли уроки из прошлых кризисов. Можно сказать, что еврозона сегодня - это зона, где банки самые крепкие».

Кроме того, участники саммита ЕС возобновили дебаты о создании Европейского банковского союза. Он должен облегчить компаниям получение кредитов, позволить частным клиентам пользоваться счетами и защитой в других странах-членах. Эта инициатива обсуждается уже нескольких последних лет. Премьер-министр Нидерландов предлагает сдвинуть её с мертвой точки.

Марк Рютте:

«Нам пора завершить обсуждение планов и в ближайшие месяцы принять конкретные решения по объединению рынков капитала и по банковскому союзу. Это не должно быть реакцией на то, что недавно произошло в США или с Credit Suisse, потому что мы считаем надзор за финансовой системой у нас достаточно сильным. Тем не менее, мы должны сделать последние шаги».

В ходе встречи в верхах эта тема неожиданно вышла на первых план, когда под сильным давлением оказались акции немецкого банка, одного из крупнейших кредиторов в еврозоне.

Тем не менее, канцлер Германии попыталась развеять любые опасения по этому поводу:

Олаф Шольц:

«Deutsche Bank фундаментально модернизировал и реорганизовал свою бизнес-модель, став очень прибыльным банком. Здесь не о чем беспокоиться».

Сопротивление идее банковского союза особенно сильно в Германии, где региональные ссудно-сберегательные и кооперативные банки, обычно очень солидные учреждения, опасаются, что им придется спасать более слабые банки в других странах.

Ожидается, что Еврокомиссия продолжит рассмотрение этих проблем, и вскоре представит в Брюсселе дополнительные предложения.