Испорченная репутация швейцарских банков и... президента Путина

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Позвольте мне начать с загадки: что было прочным, безопасным и стабильным - по крайней мере, до сих пор? Правильно, швейцарский банковский сектор, ведущий мировой центр управления капиталом. Но его репутация сильно пострадала на этой неделе после того, как правительство обеспечило поглощение большого, но нездорового банка Credit Suisse ещё более крупным конкурентом UBS. При этом акционеры были лишены права голоса, чтобы утвердить сделку.

Таким образом, в крошечной стране остается один мегабанк с совокупными активами в размере 1,6 трлн евро, что примерно вдвое превышает размер швейцарской экономики.

Не допускать банковских банкротств

Тем временем власти Евросоюза поспешили указать на существенную разницу между "их" банками и "нашими" банками.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка:

«Мы совершенно уверены, что наш банковский сектор надёжен, хорошо капитализирован, имеет высокие коэффициенты ликвидности, и что правила, применяемые в Европе, отличаются от правил, которые применялись другими учреждениями, в частности властями Швейцарии. Швейцария не устанавливает стандарты в Европе».

Говоря о чьей-то испорченной репутации…

Владимир хочет дружить с Си

Президент России Владимир Путин принял своего китайского коллегу. Кремль продемонстрировал всю напыщенность, на которую был способен.

Когда Си Цзиньпин прибыл, ему сначала пришлось преодолеть бесконечные лестничные пролеты, пройти через гигантские золотые двери, затем пересечь огромный зал, только для того, чтобы поприветствовать Путина под двумя огромными флагами, которые делали их похожими на фигурки Playmobil.

Вот как надо принимать человека, которого вы хотите иметь своим лучшим другом.

В политическом плане оба лидера приветствовали «новую эру» в своих отношениях, выступив единым фронтом против Запада. Си видел себя выполняющим миротворческую миссию с предложениями прекратить войну в Украине, хотя слово «война» ни разу не упоминалось.

Североатлантический альянс был настроен довольно скептически.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«Китай должен понимать точку зрения Украины и напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским, если он хочет серьезно относиться к миру».

Кажется, ясно, чего Россия хочет от Китая, но чего Китай хочет от России? Какую роль хочет играть Пекин в дипломатии Киева и в более широких сферах?

Давайте пригласим одного из ведущих наблюдателей за Китаем в Европе.

КНР стремится к господству

Ко мне присоединяется Райнар Бютикофер, член Европарламента, представляющий немецких зелёных, политик в области иностранных дел и председатель делегации по отношениям с Китаем.

Гробе: Китай пытается представить себя потенциальным миротворцем в украинском конфликте. Зачем Пекину вообще такое делать, какой тут китайский интерес?

Бютикофер: Китайцы хотели представить себя творцами Нового Мирового Порядка. Си Цзиньпин руководствуется навязчивой идеей сделать Китай мировой державой, доминирующей в мире, к 2049 году, через 100 лет после основания Народной Республики. Он говорил об этом во многих своих речах. Думаю, что мы здесь, в Европе, и, конечно же, Соединённые Штаты и все наши партнёры и союзники, должны отнестись к этим амбициям очень серьёзно.

Гробе: В последние недели Вашингтон выражал опасения, что Пекин будет вооружать Москву. Вы разделяете эти опасения?

Бютикофер: Были сообщения о том, что Китай, возможно, отправлял оружие в Россию в очень небольших количествах, но это не имело никакого значения в военном плане. Китай поддерживают её политически и экономически и готовятся усилить помощь в случае, если Путин окажется на грани проигрыша. Китайцы не инвестируют в Россию, понимая, что это им обойдётся дорогой ценой. Но они не могут просто сидеть в сторонке и смотреть.

Гробе: Если Китай твердо встанет на сторону России, как Запад, как Европа должны относиться к Китаю в будущем?

Бютикофер: Мы должны относиться к Китаю как к системной проблеме. Китай не разделяет нашего мировоззрения, не разделяет наших принципов. Мы можем, конечно, сотрудничать с Китаем, мы можем соперничать с таким государством, если оно придерживается правил конкуренции. Но мы не должны тешить себя надеждами на то, что Китай проявит хоть какую-нибудь форму понимания многосторонности, верховенства права или демократии. Он против всего этого.

Искусственный интеллект-миротворец?

Может быть, стоит позволить Искусственному интеллекту разработать мирное соглашение для Украины? ИИ пока сильно недооценивают.

В Амстердаме теперь есть художественная галерея, в которой выставлены работы, полностью созданные с помощью алгоритмов. Ни одна из картин, которые вы там видите, не написана руками человека.

Сначала программисты заказали софт для создания вымышленных художников, которые затем начали творить.

Но если не задействованы человеческая душа и эмоции, то можно ли это считать искусством?

Критики говорят, что нельзя.

В любом случае, по словам владельца галереи, "искусство Искусственного Интеллекта никуда не денется. Джин выпущен из бутылки".

Что ж, может быть, позволить ИИ вести мирные переговоры - не такая уж нелепая идея".