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Новости Европы

Евросоюз может поступить с Россией как Робин Гуд

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 Euronews
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии в Брюссель на саммит ЕС
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии в Брюссель на саммит ЕС   -  Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

На начавшемся в четверг саммите Евросоюза, на который приглашён президент Владимир Зеленский, особенно активную роль играют страны Балтии. Они и Польша направили  лидерам других стран ЕС письмо с призывом обеспечить использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Пока для этого у Союза нет правового механизма. Но Эстония  готова сделать первых шаг к конфискации находящихся на её территории и принадлежащих России 20 миллионов евро в надежде, что такой захват московских ценностей и передачу их Киеву предпримут и другие страны. 

Напрашивается сравнение с принципом "отобрать у плохого и отдать хорошему", который исповедовал благородный разбойник Робин Гуд.    

Ранее Литва выступила за расширение санкционного листа за счёт таких компаний, как "Росатом".  Её президент Гитанас Науседа заявил, что это поможет оказать "более выраженное влияние на российскую экономику". 

Премьер-министр Латвии сказал журналистам, что нужно усилить военную помощь Украине и ускорить её принятие в Евросоюз. "Нужно показать украинцам, что мы действительно хотим их и хотим помочь им в проведении реформ", - сказал Кришьянис Кариньш.  

Глава правительства Эстонии высказалась за ускорение поставок Украине оружия.  Кая Каллас сказала, что европейская оборонная промышленность получила ясное указание производить больше.