Готовность энергетики Евросоюза к зиме

Евросоюз готовится к зиме, когда могут возникнуть нехватки топлива из-за того, что Россия сократила его поставки. ЕС достиг своей цели заполнить газохранилища до 80%. Еврокомиссия объявила, что собирается совершить «чрезвычайное вмешательство» и реформировать рынок электричества. Евродепутат-социалист из Испании отмечает, что энергия подешевела, но не верит, что это прямой результат политики Брюсселя.

«Мы видели, как цены на газ снизились на 30 или 40%, - сказал Николас Гонсалес Касарес. - Непохоже, чтобы на этом сказалась действия властей или случайных факторов. На рынке газа явно происходят спекуляции, которые мы должны будем проанализировать, и Еврокомиссия имеет для этого инструменты".

Европарламент уже обсуждал предложения о введении дополнительного налога на прибыль энергетических компаний и ограничение цен. Но одной из основных мер может стать отмена привязки цены на газ к цене на электроэнергию, из-за которой оба эти продукта становятся максимально дорогими. Депутаты довольны тем, что за скобки этого уравнения уже выносится цена на уголь, а также на нефть ввиду прекращения её импорта из России в конце года. Зато, по мнению некоторых, благоприятный эффект можно получиться, если связать цены на газ и на возобновляемые источники.

Депутат от испанских левых считает, что платить за энергию нужно платить по факту потребления:

«Нам нужно двигаться к более справедливой, более прозрачной системе ценообразования, с большим общественным контролем, - сказала Сира Рего. - Граждане должны получать счета, которые отражают уже использованные ими свет и тепло. Это позволит не допускать искусственного завышения цены на энергию».

А христианский демократ из Германии предлагает переключить усилия на создание газопроводной сети, соединяющей все страны Евросоюза, чтобы они те, у кого больше газа могли бы делиться с тему, у кого его не хватает:

«Мы должны перетасовать приоритеты инвестиционной программы ЕС, - сказал Кристиан Элер. - Мы уже потратили 500 млн, но у нас по-прежнему нет реальных проектов транснациональной энергетической инфраструктуры. Это должно быть приоритетом номер один и сбить цены, указывая на то, что в среднесрочной перспективе произойдёт углубление рынка».

Министры энергетики ЕС попытаются найти решить проблемы топливного дефицита на внеочередной встрече на следующей неделе. К тому времени уже будет сильнее ощущаться приближение холодов.