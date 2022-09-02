Новый этап борьбы за энергию между Евросоюзом и Россией

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Эфи Кутсокоста: "**Борьба за энергию между Европейским Союзом и Россией вступила в новый этап на этой неделе, когда «Газпром» снова закрыл на несколько дней газопровод «Северный поток-1». Поскольку стоимость энергоносителей бьёт рекорд за рекордом, Брюссель теперь планирует вмешаться в свой рынок электроэнергии, чтобы смягчить стремительный рост цен.

Рыночная интервенция больше не является табу для скептически настроенных лидеров Севера Европы, которые теперь понимают, что время не на их стороне, и поставки газа могут оказаться под угрозой в преддверии суровой зимы.

Назрела реформа рынка электричества

Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен:

«Стремительный рост цен на электричество сейчас выявляет, по разным причинам, недостатки нашей нынешней структуры рынка электроэнергии. Она была разработана при совершенно других обстоятельствах и для совершенно других целей. Она больше не соответствует своей цели. Вот почему мы, Еврокомиссия сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии. Нам нужна новая модель рынка электричества, которая функционирует как следует и возвращает нас к балансу".

Но что значит "возвращение к балансу"?

Некоторые европейские лидеры думали, что энергетический кризис будет недолгим, но теперь они видят, что цены, вероятно, останутся высокими в течение нескольких лет.

Предел цены на газ

Чтобы обсудить планы, вызовы и варианты для Евросоюза, ранее ко мне присоединился старший эксперт института "Брейгель" по энергетике Симоне Тальяпьетра.

Кутсокоста: Итак, есть несколько сценириев ценовых ограничений. Греция предлагает установить предел для цены газа, продаваемого на рынке. Затем у нас есть иберийский вариант, уже реализованный Испанией и Португалией. Что, по вашему, реальнее осуществить по всему ЕС?

Тальяпьетра: Прежде всего нужно понять, в чем заключается проблема Европы. Ей не хватает энергоносителей. Нам нужно определённое количество газа, чтобы пережить зиму на случай, если Россия прекратит поставки, и нам нужно обезопасить нашу энергетическую систему от рисков, связанных с фактическим дефицитом. С другой стороны, у нас есть проблема доступности цен на энергию, которые, как мы прекрасно знаем, стремительно растут. Еврокомиссия, похоже, не убеждена в возможности ограничения цен на газ, как некоторые настаивали в последние месяцы. Но вместо этого идея состоит в том, чтобы установить ценовой предел для всех других источников, производящих электроэнергию, которая дешевле газа, то есть для возобновляемых источников, атомной энергии и т. д. То есть решено не сразу менять структуры рынка электроэнергии, а начать с некоторых экстренных мер, которые не навредят нашему рынку. Потребуется какое-то время, чтобы его реформировать.

Кутсокоста: Этого достаточно для того, чтобы снизить цены на энергию уже на новой неделе?

Надо снизить спрос

Тальяпьетра: Нужно четко указать: есть предел тому, что могут сделать реформа структуры рынка или экстренное вмешательство для ограничения цены. Мы не должны думать, что такого рода интервенция волшебным образом решит энергетическую проблему Европы. Наш рынок действует в очень жёстких рамках. Поэтому нам всё равно придется бороться за то, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Так что это только часть решения. На мой взгляд, основное решение неизбежно будет связано с сокращением спроса на энергию, как на газ, так и на электричество, поэтому правительствам очень важно сосредоточиться на сокращении спроса прямо сейчас.

Кутсокоста: И большой вопрос, кто будет оплачивать все эти меры?

Тальяпьетра: Государства продолжат вмешательство посредством налогов. И когда приходится вмешиваться в фискальные дела такого порядка, в игру вступает проблема неоднородности налоговых возможностей по всей Европе. То, что может сделать Германия, это, конечно, не то, что может сделать Италия, учитывая состояние их государственных финансов. Поэтому вопрос звучит так: учитывая существующую между странами разницу фискальных возможностей для реагирования на шоки извне, должны ли мы, как мы это сделали во время пандемии, создать инструмент на европейском уровне, чтобы хотя бы частично объединить наши усилия? Разговоры об этом начались в самом начале марта. Вы помните, у нас был саммит в Версале, и там обсуждалось, должны ли мы иметь инструмент следующего поколения ЕС для энергетики. Эти разговоры затихли. Но они могут возобновиться.

Рычаг влияния России на ЕС

Опасения, что Россия полностью перекроет газовый кран с целью увеличить своё политическое влияние на ЕС, сейчас усиливаются. При этом консенсус и единство остаются ключевыми для ЕС, чтобы двигаться вперед с наименьшими потерями.

Но в то время, как «Газпром» в очередной раз прекращал подачу газа в Европу, правительство Венгрии объявило, что подписало соглашение с этим российским энергетическим гигантом на дополнительные 5,8 млн кубометров природного газа.

Со своей стороны, страны Юга ЕС предпринимают собственные усилия. Они уже несколько месяцев предлагают изменить рыночную модель, а также установить потолок цен.

Теперь один из иберийских лидеров, Педро Санчес, готов возглавить переговоры и проявить солидарность с остальной Европой.

«Испания готова использовать все свои возможности, чтобы помочь тем странам, которые сейчас больше страдают от газовой зависимости и от путинского энергетического шантажа. Нужно помнить, что в Испании сосредоточено 30% регазификационных мощностей всей Европы".

Горбачёва на Западе уважали

Пока ЕС ищет линию энергетической обороны против России, Москва на этой неделе прощалась с последним лидером Советского Союза. Уважаемый на Западе Михаил Горбачев скончался во вторник в возрасте 91 года в московской больнице.

Горбачева всегда будут помнить как деятеля, сумевшего положить конец холодной войне без кровопролития, но не предотвратившего распад Советского Союза.

Вот почему он непопулярен в России. Её президент Путин считает, что внутренние реформы, так называемая "перестройка", привели к этой, как он сказал, «крупнейшей геополитической катастрофе» 20-го века".