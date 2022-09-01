В Европе увеличиваются опасения серьезного энергетического кризиса

Энергетический кризис вызывает беспокойство в Европе. Российский "Газпром" прекратил на несколько дней поставки газа по Северному потоку (как заявили в компании, из-за ремонта). С первого сентября, в связи с неуплатой июльских поставок, без "голубого топлива" из России осталась французская корпорация Engie. Премьер-министр Франции Элизабет Борн пыталась успокоить потребителей. По её словам, Engie уже нашла другие источники газа. Какие, глава правительства не уточнила.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции: "Рост цен на топливо и реальный риск нехватки газа демонстрируют, что защита наших ценностей, а вместе с ней поддержку украинского народа имеют свою цену. Сказать это не означает играть на наших страхах, это означает открыто говорить о том, с чем нам всем вместе приходится сталкиваться".

Не все страны Евросоюза страдают от нехватки топлива. Венгрия подписала контракт с "Газпромом" на поставку дополнительно до 5,8 миллиона кубометров газа в сутки с первого сентября.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:"Этот увеличенный объем поставок будет способствовать энергетической безопасности Венгрии и поможет избежать необходимости введения ограничений из-за нехватки газа".

Сверхконтрактные объемы пойдут через газопровод "Турецкий поток". Что касается других европейских стран, энергозависимых от России, то одной из альтернатив является американский сжиженный природный газ.

Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США: "Я думаю, что стоит вернуться к вопросу о том, что (российский) президент Путин снова использует энергетическое оружие. И именно поэтому президент Байден еще в марте создал целевую группу совместно с ЕС для работы над способами поставок альтернативных источников природного газа в Европу, в том числе из США, и для того, чтобы помочь снизить потребность Европы в российской энергии за счет повышения эффективности и использования экологически чистой энергии".

В минувший вторник семь государств Балтийского моря - Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Дания объявили об обязательствах семикратно увеличить производство энергии ветра до 20 гигаватт к 2030 году, чтобы Северная Европа смогла избавиться от зависимости от российского природного газа.