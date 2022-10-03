Австрийцы готовятся к зиме

Летом многие европейцы уже запаслись дровами, и к осени в некоторых частях континента они стали дефицитным товаром. В Австрии в прошлом году в домах было установлено на 38% больше твердотопливных систем отопления, чем в 2020-м, хотя о высоких расходах из-за войны в Украине тогда даже не было и речи. По данным Австрийской торговой палаты, сейчас спрос на дрова и пеллеты (древесные капсулы) для отопления выше, чем когда-либо.

Говорят жители Вены:

- Мы фактически всё подготовили, у нас есть дровяная печь. (...) У нас новые окна, и у нас хорошая изоляция как изнутри - так и снаружи. Мы её уже давно установили.

- У нас есть ветровая энергетика, у нас есть гидроэнергия, у нас есть солнечная энергия. Доказано, что предприятия получают сверхприбыли. Так почему ж у нас должен быть дефицит электроэнергии и почему нам может грозить кризис?!

В субботу российский "Газпром" на время приостановил поставки газа в Италию, который поступает по тем же трубопроводам, что проходят и через Австрию. Влияние энергетической ненадежности на повседневную жизнь приводит к тому, что многие сейчас прибегают к двойной экономии.

Говорят жители Вены:

- Всё становится дороже и дороже. Мы все это чувствуем. Особенно дорожает всё, что связано с домохозяйством и страховкой, вождением автомобиля. Цены на бензин также стремительно растут.

- Я думаю, что это очень заметно в супермаркете, когда речь идет о обычных продуктах. Сейчас я плачу за ту же продуктовую корзину на добрых 20 евро больше, чем год назад.

В Филлахе на юге Австрии городской совет счёл целесообразным помочь нуждающимся дровами, которые в настоящее время пользуются таким большим спросом: каждый, кто попадает в категорию нуждающихся в поддержке расходов на отопление и имеет дровяную печь, получает дрова от властей.