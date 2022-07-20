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Украина

"Мы не позволим аннексии остаться безнаказанной"

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В Вашингтоне заявляют, что аннексия украинских регионов не останется безнаказанной
В Вашингтоне заявляют, что аннексия украинских регионов не останется безнаказанной   -   Авторское право  Evan Vucci/The Associated Press

Кремль "готовит фундамент" для аннексии восточных и южных регионов Украины по "крымскому сценарию". Об этом заявляют в США: по данным американского Совбеза, российское правительство собирается целиком присоединить Донецкую и Луганскую области, и частично — Херсонскую и Запорожскую. В Вашингтоне подчеркнули, что реакция на подобные действия последует незамедлительно.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США:

"Насильственная аннексия была бы грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим ей остаться безнаказанной. Мы будем продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности на историческом уровне. На этой неделе администрация объявит о следующем президентском пакете мер по отправке вооружений и техники для Украины. Это будет 16-й такой шаг в поддержку Украины с момента вступления президента в должность".

В Кремле неоднократно заявляли, что значительная часть западного оружия и снаряжения, поставленного Киеву, рано или поздно может оказаться на чёрном рынке и сыграть роль в дестабилизации ситуации по всему миру. Украинское руководство называет такие заявления пропагандой и подчёркивает, что западное оружие находится под контролем.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Наши партнёры полностью информированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но для того, чтобы устранить любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то еще, заработает дополнительный парламентский инструмент контроля".

Сейчас под контролем российских войск и самопровозглашённых республик находится почти вся территория Луганской области, и около половины территории Донецкой области. Именно там сейчас разворачиваются наиболее интенсивные военные действия, идут артиллерийские и ракетные обстрелы.