"Продовольственный шантаж" России

Это программа "О положении Союза" и её ведущий Штефан Гробе.

На этой неделе исполнилось три месяца с начала войны в Украине. Три месяца неописуемых страданий, трагедий и горя, которые выпали на долю мирного населения страны.

В военном плане наступление российских сил быстро застопорилось, и многие западные эксперты заговорили о просчётах командования: стратегических, тактических и логистических. Тем не менее, Москва, похоже, готова к затяжной войне.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

"Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, мы продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач".

Экспорт зерна как оружие

Брюссель обвиняет Москву в том, что она использует в качестве оружия не только энергетическое, но и продовольственное снабжение.

Выступая в Давосе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия сейчас накапливает запасы собственного продовольствия в качестве формы шантажа, ограничивая поставки для повышения мировых цен или торгуя пшеницей в обмен на политическую поддержку. По ее словам, российские войска намеренно уничтожают продовольственную инфраструктуру в Украине.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии:

_"В оккупированных Россией районах Украины армия Кремля конфискует запасы зерна и технику. (...) Сегодня российская артиллерия намеренно обстреливает зернохранилища, а российские военные корабли в Чёрном море блокируют украинские суда с пшеницей и семянами подсолнечника._Последствия этих позорных деяний видны всем".

Это сказывается на странах, в первую очередь африканских и арабских, где продовольственное обеспечение на 50% зависит от поставок зерна из Украины.

Пока причин для паники нет, но ситуация может резко ухудшиться в любой момент.

К журналисту Euronews Штефану Гробеприсоединяется Максимо Тореро, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Кризис удобрений

Штефан Гробе:

"Последнее время мы слышим много предупреждений о возможном глобальном продовольственном кризисе, спровоцированном войной в Украине. Насколько серьёзна ситуация?"

Максимо Тореро:

"Ситуация сейчас очень серьёзная. Я пока не называю это продовольственным кризисом. Объясню почему. По сути, проблема, с которой мы сталкиваемся в этом году, — связана с экспортом из Украины и из России пшеницы, кукурузы и подсолнечника. На сегодняшний день, вывоза ждут около 3 миллионов метрических тонн пшеницы и почти 8 миллионов метрических тонн кукурузы. Вот такие огромные цифры. Больше всего нас беспокоит проблема, которая в следующем году может перерасти в продовольственный кризис. Она касается удобрений. Россия — главный их мировой экспортёр. И это создает ограничения, которые могут сказаться на урожайности во всём мире".

Помощь уязвимым странам

Штефан Гробе:

"ЕС, возможно, в состоянии удовлетворить свой собственный спрос на большинство сельхозкультур. Но люди опасаются лавинообразных эффектов в более бедных регионах, таких как Африка и Ближний Восток. Что может сделать Европа, чтобы это предотвратить?"

Максимо Тореро:

"Мы считаем, что необходимо поддерживать наиболее уязвимые страны, которые испытывают серьёзные экономические трудности из-за пандемии COVID-19. Для этого мы предлагаем Механизм финансирования импорта продовольствия, который может внедрить, например, МВФ. С его помощью страны смогут покрыть часть расходов на импорт, которые возросли из-за взлетевших цен. Это поможет им удержаться на плаву и избежать социальных волнений.

Во-вторых, что касается сокращения объёмов экспорта удобрений из России, то мы изучаем вопрос повышения эффективности их использования. Мы разрабатываем новые карты почвы, чтобы сократить потери удобрений. Также мы проверяем, возможно ли технически перенести применение больших объёмов удобрений с посадки на более поздние этапы выращивания сельскохозяйственных культур".

Штефан Гробе:

"За этим продовольственным кризисом, очевидно, стоит Россия, но западные санкции, затрагивающие энергетический сектор, также могут представлять опасность. Какие здесь наблюдаются тенденции?"

Максимо Тореро:

"Очевидно, всё упирается в то, что идёт война. Повышение цен на энергоносители началось ещё до того. Ситуация усугубилась из-за военных действий. Мы должны быть очень осторожными в том, как будем справляемся с последствиями всего этого. Если цена на газ продолжит расти, то часть газа, используемого для производства азота, — ключевого элемента удобрений — будет перенаправлена на другие цели, поскольку производство переместится в Европу. И это скажется на производстве удобрений за её пределами. Министр финансов США уже предупредил о том, что нам нужно быть очень осторожными, не создавать новые проблемы для европейского производства удобрений. Подчеркну: корень проблем в войне. Нам нужно найти способы справиться с ситуацией и решения для того, чтобы избежать её обострения".