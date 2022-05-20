Продовольствие - оружие России?

Санкции против Москвы мешают свободной торговле и могут вызвать продовольственный кризис, поэтому для решения проблемы следует рассмотреть возможность их снятия. Об этом заявил заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко в ответ на призыв директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли к Владимиру Путину открыть морские порты Украины для вывоза зерна, миллионы тонн которого блокированы там из-за войны.

Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН: "Цифры выросли с 80 миллионов до 135 еще до ковида. Затем из-за ковида - со 135 до 276 миллионов человек, которым угрожает голодная смерть. И это число из-за украинского кризиса вырастет как минимум до 323 миллионов.

На самом деле, неспособность открыть эти порты в Одесской области будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, и это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции по всему миру".

В Москве утверждают, что суда с зерном блокирует не Россия, а Украина, которая заминировала акваторию.

"Нет, решение об использовании продовольствия в качестве оружия принимает Москва и только Москва, - говорит госсекретарь США Энтони Блинкен. - Не верите мне, поверьте Дмитрию Медведеву, заместителю председателя Совета безопасности России и бывшему президенту - он недавно сказал, что сельскохозяйственная продукция России - это, цитирую, "ее тихое оружие".

Тем временем в четверг Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил новый пакет помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов.