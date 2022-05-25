Идёт "самая активная фаза войны" в Украине

"Крупнейшая наступательная операция в Европе со времён Второй мировой войны", - так украинские власти описывают действия России в Донбассе.

Началась "самая активная фаза войны" с захватом трёх городов на востоке Донецкой и Луганской областей. По данным Киева, во вторник там погибли не менее 14 мирных жителей.

Александр Штупун, пресс-секретарь Генштаба ВСУ:

"Противник продолжает применять тактику террора в отношении мирного населения Украины на оккупированных территориях. По-прежнему ухудшается социально-экономическая ситуация на юге и востоке Украины. За последние сутки на Донецком и Луганском направлениях были отражены шестнадцать обстрелов, уничтожены восемь танков и двадцать две бронемашины противника".

Вторжение России идёт уже четвертый месяц. Судя по всему, Москва не теряет твёрдого намерения "достичь целей, поставленных президентом Владимиром Путиным", и готова к затяжной войне.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

"Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, мы продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач".

Одной из них считался захват портового города Мариуполя на юге страны. Российская сторона заявила, что операция по разминированию завершена. Под обломками одного из высотных зданий были обнаружены тела более 200 человек, сообщают украинские официальные лица.

На территории взятого российскими силами завода "Азовсталь", где укрывались тысячи мирных жителей и солдат ВСУ, видны масштабы разрушений от осады, длившейся почти три месяца.