Рост цен и дефицит растительного масла

Ведущими производителями подсолнечного масла в мире, являются Россия и Украина. Из-за войны между этими странами и санкций нарушаются логистические цепочки поставок и, как следствие, наблюдается дефицит и подорожание этого важного продукта.

Махсун Акташ, работник ресторана в Стамбуле:

— Мы сопротивлялись. Мы говорили: давайте немного подождем, может быть, рынок улучшится, может быть, цены стабилизируются. Но мы увидели, что улучшений нет, поэтому повысили цены. Так нам удается компенсировать затраты. Впервые в этом году мы увидели, что клиенты уходят, услышав цену. В предыдущие годы они тоже видели повышение цен, но ничего не говорили. Но в этом году клиенты уходят. Покупатели не могут себе этого позволить.

Впервые, в этом году мы увидели, что клиенты уходят, услышав цену Махсун Акташ, работник ресторана в Стамбуле

На складах еще остается растительное масло, произведенное из сырья урожая прошлого, мирного года. При этом в Украине уже заявили об уменьшении площадей посевов на 30%.

Стив Мэтьюз, соруководитель отдела исследований в Gro Intelligence:

— Ситуация с растительным маслом соизмерима с общей ситуацией с продовольствием в мире. Цены сильно выросли за последний год или около того, в некоторых случаях на 40% на некоторые растительные масла. А в случае с подсолнечным маслом вы даже не сможете его получить, даже если захотите из-за войны в Украине. Важно отметить, что ценовые тенденции существовали и до начала войны, но война значительно ухудшила ситуацию.

Из-за протестов против повышения цен на растительное масло в Индонезии власти страны вводят запрет на экспорт пальмового масла, что усугубит ситуацию и, в свою очередь, скажется на производителях бытовой химии и косметики.