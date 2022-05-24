Польша и страны Балтии предложат альтернативный маршрут экспорта украинского зернаКомментарии
Страны Балтии и Польша могут предложить альтернативный маршрут для экспорта украинского зерна на фоне блокады Россией черноморского порта Одесса. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что проблема "двоякая": с одной стороны, Украина не может экспортировать излишки зерна, с другой - её зерно не доходит до Северной Африки, которая может стать главной ареной будущего продовольственного кризиса.
Что касается политического аспекта, парламент Литвы единогласно признал российское вторжение в Украину актом "геноцида".
Литва отзывает своего посла в РФ с 1 июня, согласно указу президента, подписанному в понедельник. Балтийская республика выслала российского диппредставителя ещё 4 апреля.