"Ни одна страна не будет в безопасности"

К более тесной интеграции стран Евразийского экономического союза призвал российский президент Владимир Путин. По его словам, несмотря на препятствия со стороны Запада и "новые финансовые условия", организация успешно выполняет свои задачи и, более того, привлекает внимание третьих стран.

Владимир Путин, президент России:

"Вызывает удовлетворение, что, даже несмотря на сложную международную ситуацию, на развязанную так называемым коллективным Западом конфронтацию, совершенно очевидно для нас всех, что растёт интерес к деятельности Евразийского экономического союза со стороны многих зарубежных партнёров".

По мнению же украинского президента, действия России, наоборот, несут мировой торговле серьёзную угрозу. Владимир Зеленский выступал по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Индонезии.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Если России удастся безнаказанно пройти через это в войне против Украины, то другие державы увидят, что морская блокада, оказывается, допустимый инструмент давления в современном мире. После этого ни один морской торговый маршрут, ни одна страна не будут в безопасности".

Россию обвиняют в том, что блокада украинских портов, через которые вывозилось зерно, ведёт к усугублению глобального продовольственного кризиса, который начался ещё из-за пандемии. В Москве отвечают, что значительную роль сыграли санкции, поскольку Россия — также крупный поставщик сельхозпродукции, а вместе с Беларусью — и удобрений.