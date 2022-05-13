Европа хочет помочь украинцам добиться правосудия

Это программа "О положении Союза" и её ведущий Штефан Гробе.

На этой неделе Россия продемонстрировала свою военную мощь — не в Украине, а на Красной площади в Москве. Там прошёл грандиозный парад в честь победы СССР над нацистской Германией в 1945 году.

Упирая на гордость России за её триумф во Второй мировой войне, Путин пытался мобилизовать общество и обеспечить поддержкой операцию по вторжению в Украину, где российские войска вновь оказались в военном тупике.

Ответственность за происходящее там Путин возложил на Запад и сам Киев, особенно из-за военной помощи, которую США и Европа оказывают украинцам.

О европейском политическом сообществе

В то же время, когда ЕС отмечал День Европы, Украина продолжала настаивать на быстром вступлении в сообщество. Но у некоторых стран-тяжеловесов блока другие представления о том, какой должна быть послевоенная политическая архитектура.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Нам нужно найти такую политическую форму, которая позволит объединить государства континента, разделяющие европейские ценности, наладить совместную политическую координацию. Несомненно, некий формат кооперации для обеспечения безопасности, который бы отличался от НАТОвского, но основывался бы на сотрудничестве, тоже необходимо определить".

Тем временем, ожесточённые бои шли на востоке Украины, который Россия стремится закрепить за собой, не сумев захватить Киев и север. Вот почему всё больше западных стран вновь открывают свои посольства в украинской столице. В их числе — Германия. На этой неделе её министр иностранных дел Анналена Бербок посетил Киев и пригороды.

В Буче, которая стала символом бесчинств российских военных, она осмотрела повреждённые здания и поговорила с местными чиновниками. Увиденное и услышанное её явно потрясло.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Наш долг перед этими жертвами_— не только чтить их память, но и привлечь виновных к ответственности. Это то, что мы_—_ международное сообщество_—_ намерены сделать. Это обещание, которое мы можем и должны дать здесь, в Буче"._

Когда речь заходит о возможных военных преступлениях, решающее значение имеет время — для сбора доказательств и документирования показаний свидетелей.

Этим занималась Amnesty International в последние недели. Отчёт организации, опубликованный несколько дней назад, содержит шокирующие данные о беспорядочных убийствах, совершаемых российским военными. Это будет приобщено к материалам идущего расследования возможных военных преступлений.

О расследовании военных преступлений

К нам присоединяется Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Штефан Гробе:

"Вы — ведущий эксперт по правам человека международного уровня, вы были спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней, видели много ужасных вещей. Вы также были в Украине. Что отличает этот конфликт? Что было самым шокирующим для вас — человека с таким большим опытом?"

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International:

"Вы знаете, самый шокирующий аспект этого конфликта заключается в том, что нет абсолютно никакого способа рационально объяснить происходящее. Не существует никакого оправдания вторжению, агрессии России против Украины. Я видела много конфликтов. Разобравшись в первопричинах, можно всегда найти объяснения. В этом случае, честно говоря, ничего не понятно".

Штефан Гробе:

"В докладе вы призываете привлечь к ответственности виновных в предполагаемых военных преступлениях "со всех сторон". Есть ли у вас доказательства того, что Украина совершала военные преступления?"

Аньес Калламар:

"В данный момент мы отслеживаем нарушения, совершённые Украиной. Нет никаких сомнений в том, что есть несколько случаев. Но масштабы несопоставимы с нарушениями, совершёнными Россией, это очевидно и необходимо подчеркнуть. Нарушения с российской стороны включают огромное количество неизбирательных нападений на гражданских лиц, на их имущество. Сюда включаются пытки, большое число внесудебных казней людей, находящихся в осаждённых районах".

Штефан Гробе:

"Украина начала расследование в рамках международного права. Готова ли к этому судебная система страны?"

Аньес Калламар:

"Вероятно, нет. И это серьёзная проблема. Во время нашей миссии в Украине мы действительно столкнулись с тем фактом, что жертвы и выжившие настойчиво требуют справедливости. И мы знаем, что система не в состоянии дать ответы на все запросы. Украинцам потребуется международная помощь, чтобы расследовать эти преступления".

Штефан Гробе:

"Вы уверены в том, что однажды справедливость восторжествует?"

Аньес Калламар:

"Я всегда верю в то, что справедливость восторжествует. Нужно, чтобы жертвы знали, что их слышат и признают.

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