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Украина

В Киеве открылся первый процесс по военным преступлениям российских солдат

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Вадим Шишмарин на скамье подсудимых за нарушение законов войны, Киев, 13 мая 2022 г.
Вадим Шишмарин на скамье подсудимых за нарушение законов войны, Киев, 13 мая 2022 г.   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

21-летний Вадим Шишимарин стал первым российским солдатом, представшим перед украинским судом за нарушение законов войны.

Взятому в плен военнослужащему-танкисту вменяется в вину убийство безоружного гражданского лица в первую неделю российского вторжения в Украину. По данным следствия, Шишимарин выстрелил в голову 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области, тот скончался на месте. Позже Шишимарин объяснил свои действия тем, что выполнял приказ.

В зале Соломянского районного суда Киева собрались десятки журналистов: к первому процессу о военных преступлениях российских войск в Украине приковано пристальное внимание. 

Обвиняемому грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Обсудив процессуальные вопросы с адвокатами подсудимого, судьи приняли решение перенести разбирательство на другой день.

Ранее генеральный прокурор Ирины Венедиктова заявила, что её ведомство расследует более 10 700 потенциальных военных преступлений с участием более 600 подозреваемых - российских солдат и государственных чиновников. О большинстве из них стало известно месяц назад, когда российская армия отступила от Киева.