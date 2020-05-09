День Победы в Европе: о чём поют британцы

"We’ll Meet Again" ("Мы встретимся снова"). Эту песню поют британцы, отмечая День Победы в Европе. Так жители Соединенного Королевства отдают дань памяти тем, кто сражался и погиб на фронтах войны. "We’ll Meet Again" - проникновенная баллада, одна из самых известных и любимых мелодий огненных лет, которую исполняла английская певица Вера Линн.
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