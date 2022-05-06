Amnesty International: военные РФ должны предстать перед судом за преступления под Киевом

Российские военные должны предстать перед судом за преступления, совершенные в регионе к северо-западу от Киева. Об этом заявила правозащитная организация Amnesty International ("Международная Амнистия") после проведенного на месте масштабного расследования. На брифинге, состоявшимся шестого мая, эксперты представили свидетельские показания десятков людей из восьми городов под Киевом, включая Бучу. Жители этих районов рассказывали о внесудебных казнях, не избирательных обстрелах и пытках.

Аньес Калламар, генсекретарь Amnesty International: "Мы знаем, что преступления, совершенные против людей, живущих в окрестностях Киева, о которых мы сегодня сообщаем, носят не просто эпизодический, сопутствующий, или случайный характер. Мы знаем, что они являются частью схемы, которая характеризует ведение Россией военных действий с самого начала, повторяющейся схемы, крупной по масштабам и разрушительной по последствиям".

Сотрудники правозащитной организации проводили расследование в течение двенадцати дней. В статье, размещенной на веб-сайте Amnesty International говорится: "Жизненно важно, чтобы все виновные, в том числе представители высшего руководства, были привлечены к ответственности".

После отступления российских войск из Бучи на улицах были обнаружены трупы людей, в том числе со связанными за спиной руками, многие были найдены в братских могилах. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими были сфабрикованы.