Марио Драги призвал изменить Евросоюз из-за действий России

Марио Драги заявил, что главные учреждения Евросоюза больше не соответствуют своему назначению и нуждаются в реформировании. Выступая перед Европарламентом во вторник, премьер-министр Италии и бывший глава Европейского центробанка указал депутатам на возможность изменения основополагающих договоров блока ради ответа на вызовы, брошенные Европе в ходе вторжения России в Украину:

«Если это требует начала пути, который приведет к пересмотру договоров, то к этому нужно подойти смело и уверенно».

Одно из предложений Драги - изменить принцип единогласия. До сих пор страны-члены ЕС должны приходить к консенсусу по вопросам внешней политики, прежде чем принимать решения. При этом часто важные шаги не получают одобрения и откладываются. Соблюдение именно этого принципа задерживает утверждене шестого раунда санкций против Москвы. Одним из главных его противников является премьер-министр Венгерии Виктор Орбан. Однако итальянский премьер считает, что недостаточно просто наказать Россию, - нужно сократить с ней торговлю, которая вредит Союзу:

«Мы поддержали санкции, которые Европа приняла против России, даже в отношении энергетического сектора. Мы будем и дальше делать это с такой же убежденностью. Но мы должны перейти к делу, недостаточно поддерживать санкции. Мы должны быстро работать над тем, чтобы стать независимыми от российского газа. Мы это делаем и будем делать».

Но немецкий евродепутат российского происхождения Сергей Лагодинский считает, что недостаток внутреннего согласия делает Евросоюз слабее:

«Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, показывает нам, с одной стороны, что мы можем добиться единства против внешней угрозы, но в то же время это единство очень хрупкое. Лидеры ЕС зависят от Орбана - союзника России , который не соглашается с этими мерами. У нас также есть проблемы с демократией, которые ставят Европейский Союз в очень сложную ситуацию. Мы сможем преодолеть, только если избавимся от этого правила единогласия».

В последний раз страны ЕС соглашались на какие-либо фундаментальные изменения в Евросоюзе в 2007 году после заключения Лиссабонского договора.