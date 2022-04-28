Евросоюз решил подвергать дисциплинарным процедурам государства-члены, которые не соблюдают санкций против России. Она требует, чтобы компании стран ЕС платили за газ, открыв второй, рублевый счет в Газпромбанке. А обменный курс для первого счета, в евро, должен быть таким, какого требует Кремль. ЕС считает, что выполнение этих требований было бы нарушением ограничительных мер против центрального банка России, а также контрактов с ней. На этой неделе РФ прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию за то, что они отказались расплачиваться рублями. Правительство Венгрии заявило, что готово платить в российской валюте.

На возможность наказать его за это указал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, отвечающий за торговлю:

«Как Европейская комиссия, конечно, мы следим за тем, чтобы государства-члены на деле применяли санкции, - сказал Валдис Домбровскис. - И если мы увидим, что это не так, то у Европейской комиссии есть возможность начать процедуры, предусмотренные за такие нарушения».

Отключение российского газа двум странам-членам ЕС стало для Еврокомиссии неожиданным, но не шокирующим событием. Брюссель расценил эти действия как шантаж, который может иметь неприятные последствия для самой России, поскольку теперь она скорее лишится возможности продавать ископаемое топливо Европе. Домбровскис выразил уверенность, что будут найдены более надежные поставщики:

«Мы в состоянии справиться с этой ситуацией, - заверил еврокомиссар. - Мы уже какое-то время очень интенсивно работаем над диверсификацией поставок газа. У нас есть договоренность с США о дополнительных поставках СПГ. Мы работаем над наращиванием закупок у Норвегией, которая является вторым по величине поставщиком, а также с другими странами. Ясно, что мы не можем поддаться этому шантажу России и мы должны диверсифицироваться в сторону от России. Я бы сказал, что даже, независимо от развития событий в последние дни, мы стратегически решили уходить от российской ископаемой энергии».

Тем временем Еврокомиссия предложила отменить на год импортные пошлины на все украинские товары, а также приостановить действие всех антидемпинговых и защитных мер ЕС в отношении украинского экспорта стали. Это поможет экономике страны в период войны с Россией. ЕС также намерен в ближайшие дни ввести эмбарго на российскую нефть.