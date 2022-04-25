Выборы выявили в Евросоюзе новые идеологические разломы

Президент Франции отпраздновал своего переизбрание под гимн Евросоюза «Ода к радости». Руководства ЕС с облегчением восприняло победу Эммануэля Макрона над ультраправым кандидатом и евроскептиком Марин Ле Пен. Теперь Франции в качестве председателя Совета ЕС в течение первой половины года нужно переключить своё внимание на задачи европейского строительства и преодоление текущих кризисов. Президент примет участи и в решении глобальных проблем.

О повестке дня Макрона рассказывает историк Эрик Морис, глава брюссельского отделения Фонда Робера Шумана:

"Приоритетом станут война в Украине и её экономические последствия. Перед ним встают вопросы Европы, обороны, обуздания инфляции, как получать российскую нефть и газ? Большие вопросы о России и санкциях. Ждут выполнения определённые задачи, в частности, создание пограничного корректирующего углеродного механизма для климатического перехода".

Но успех Марона не должен скрывать недоверие значительной части избирателей к европейскому проекту. 41% голосов, отданные за Ле Пен, говорят о глубоком идеологическом расколе.

Его новые трещины называет Женевьева Понс из парижского института имени Жака Делора:

«Главные дебаты во Франции уже ведутся не между правыми и левыми, а между сторонниками открытого и закрытого общества, оптимистами и пессимистами, между бенефициарами глобализации и жертвами глобализации».

В воскресенье после Франции популисты потерпели у неудачу в ещё одной европейской стране. Премьер-министр Словении Янез Янша проиграл всеобщие выборы либеральному кандидату Роберту Голобу.

Профессор европейской интеграции Ирландского национального университата в МейнутеДжон О' Бреннан считает, что это ещё больше изолирует премьер-министра Венгрии, который стоит на нелиберальных позициях:

"Словенский результат так же важен и интересен, как и французский. Янша, похожий на Виктора Орбана деятель, потерпел полное и неожиданное поражение. Это как минимум третья крупная неудача популистских, правых лидеров в Европе за последние 6 месяцев, включая поражение Бойко Борисова в Болгарии и Андрея Бабиша в Чехии".

Ирландский профессор делает вывод, что политические силы Евросоюз всё больше сдвигаются с краев к центру спектра. Это может означить появление новых партий к следующим выборам. Руководству ЕС придётся реагировать на эволюцию электората и отвечать на его новые запросы общества.