Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Зеленский: ситуация на Запорожской АЭС критическая

Российский военнослужащий в районе Запорожской атомной электростанции на территории, находящейся под российским военным контролем, 1 мая 2022 года
Российский военнослужащий в районе Запорожской атомной электростанции на территории, находящейся под российским военным контролем, 1 мая 2022 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Российские обстрелы препятствуют ремонту линий электросети, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава МАГАТЭ призвал Москву и Киев к сотрудничеству для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции.

РЕКЛАМА

Президент Украины и глава МАГАТЭ обеспокоены угрозой безопасности на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины, которая более недели назад лишилась внешнего электроснабжения в условиях продолжающейся вокруг нее боевых действий.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, дизельные генераторы обеспечивают питание важнейших систем станции, и непосредственной опасности для крупнейшей в Европе АЭС нет.

При это он добавил, что "это явно не устойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности".

Резервные генераторы никогда не работали так долго, отметил в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что один из них уже вышел из строя.

"Генераторы и станция не были рассчитаны на это", - сказал Зеленский, назвав ситуацию "критической".

Зеленский обвинил российскую артиллерию в обрыве линии электропередачи к ЗАЭС, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это был украинский обстрел.

"По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону, в том, что она бомбит станцию, которую она сама же и контролирует", - заявил Песков.

Гросси сказал, что аварийные генераторы Запорожской АЭС пока справляются с дополнительной нагрузкой.

"Текущее состояние реакторных установок и отработанного топлива стабильно, пока аварийные дизельные генераторы способны обеспечить достаточную мощность для поддержания основных функций, связанных с безопасностью, и охлаждения", - говорится в его заявлении.

Группа МАГАТЭ, побывавшая на станции, сообщила, что запасы топлива, обеспечивающие работу генераторов, составляют более 10 дней, а регулярные поставки за пределы площадки поддерживают этот уровень.

"Тем не менее, крайне важно восстановить электроснабжение за пределами площадки", - сказал Гросси, добавив, что он находится в контакте с российскими и украинскими официальными лицами по поводу того, как быстро подключить станцию к сети.

Related

Под перекрёстным огнём

Россия продолжает обстрелы и атаки на территории Украины, ЗАЭС неоднократно оказывалась под перекрёстным огнём.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что 23 сентября единственная линия электропередачи была повреждена в результате боевых действий примерно в 1,5 километрах от станции, ЗАЭС в 10-й раз за время войны лишилась электроснабжения.

По данным МАГАТЭ, работают восемь аварийных дизельных генераторов, еще девять находятся в режиме ожидания, три - на техническом обслуживании.

В заявлении говорится, что в течение последней недели на станции чередовались генераторы, чтобы обеспечить постоянную работу.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Москве, 25 сентября 2025 г.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Москве, 25 сентября 2025 г. AP Photo

Запорожская АЭС входит в число 10 крупнейших атомных станций мира, и ее безопасность в условиях ведущихся вблизи нее боевых действий вызывает серьезные опасения.

Российские войска захватили ее в первые дни после вторжения в Украину.

В Украине расположены четыре атомные станции с 15 энергоблоками – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Россияне контролируют только одну из них - ЗАЭС.

В конце сентября российский дрон взорвался рядом с Южноукраинской АЭС.

"Беспилотники пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти", - заявил тогда Рафаэль Гросси.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Не менее шести человек погибли в результате ударов РФ по Харьковской и Запорожской областям Украины

Иранские дипломаты и европейская тройка не смогли договориться, как избежать возобновления санкций ООН

Пожар у Запорожской АЭС: угроз ядерной безопасности нет