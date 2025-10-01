Зеленский: ситуация на Запорожской АЭС критическая

РЕКЛАМА

Президент Украины и глава МАГАТЭ обеспокоены угрозой безопасности на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины, которая более недели назад лишилась внешнего электроснабжения в условиях продолжающейся вокруг нее боевых действий.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, дизельные генераторы обеспечивают питание важнейших систем станции, и непосредственной опасности для крупнейшей в Европе АЭС нет.

При это он добавил, что "это явно не устойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности".

Резервные генераторы никогда не работали так долго, отметил в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что один из них уже вышел из строя.

"Генераторы и станция не были рассчитаны на это", - сказал Зеленский, назвав ситуацию "критической".

Зеленский обвинил российскую артиллерию в обрыве линии электропередачи к ЗАЭС, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это был украинский обстрел.

"По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону, в том, что она бомбит станцию, которую она сама же и контролирует", - заявил Песков.

Гросси сказал, что аварийные генераторы Запорожской АЭС пока справляются с дополнительной нагрузкой.

"Текущее состояние реакторных установок и отработанного топлива стабильно, пока аварийные дизельные генераторы способны обеспечить достаточную мощность для поддержания основных функций, связанных с безопасностью, и охлаждения", - говорится в его заявлении.

Группа МАГАТЭ, побывавшая на станции, сообщила, что запасы топлива, обеспечивающие работу генераторов, составляют более 10 дней, а регулярные поставки за пределы площадки поддерживают этот уровень.

"Тем не менее, крайне важно восстановить электроснабжение за пределами площадки", - сказал Гросси, добавив, что он находится в контакте с российскими и украинскими официальными лицами по поводу того, как быстро подключить станцию к сети.

Под перекрёстным огнём

Россия продолжает обстрелы и атаки на территории Украины, ЗАЭС неоднократно оказывалась под перекрёстным огнём.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что 23 сентября единственная линия электропередачи была повреждена в результате боевых действий примерно в 1,5 километрах от станции, ЗАЭС в 10-й раз за время войны лишилась электроснабжения.

По данным МАГАТЭ, работают восемь аварийных дизельных генераторов, еще девять находятся в режиме ожидания, три - на техническом обслуживании.

В заявлении говорится, что в течение последней недели на станции чередовались генераторы, чтобы обеспечить постоянную работу.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Москве, 25 сентября 2025 г. AP Photo

Запорожская АЭС входит в число 10 крупнейших атомных станций мира, и ее безопасность в условиях ведущихся вблизи нее боевых действий вызывает серьезные опасения.

Российские войска захватили ее в первые дни после вторжения в Украину.

В Украине расположены четыре атомные станции с 15 энергоблоками – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Россияне контролируют только одну из них - ЗАЭС.

В конце сентября российский дрон взорвался рядом с Южноукраинской АЭС.

"Беспилотники пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент не привел ни к каким повреждениям самой Южноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти", - заявил тогда Рафаэль Гросси.