Правительство США частично прекратило работу

Правительство Соединенных Штатов частично прекратило работу в среду в полночь (6 утра по центральноевропейскому времени). Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться по списку статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Во вторник вечером Сенат отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение шатдауна. Разработанный республиканцами и одобренный Палатой представителей законопроект получил поддержку 55 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 53. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Респебликанцы и демократы обвиняют друг друга в стремлении спровоцировать шатдаун в политических целях.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканцы пытаются "запугать" демократов, отказываясь вести переговоры о продлении налоговых льгот, делающих медицинское страхование более доступным для миллионов американцев (срок действия этих льгот истекает). Также демократы хотят отмены предпринятого Трампом сокращения программы Medicaid и выступают против сокращения расходов на Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность приостановки работы правительства и возложил вину за это на демократов. Во вторник вечером Бюро управления и бюджета Белого дома выпустило меморандум, в котором подтвердило приостановку работы правительства. Американским ведомствам было предписано реализовать планы, предусмотренные на случай временного прекращения финансирования. Профильные чиновники должны прийти на работу в среду, чтобы "организованно принять меры", связанные с шатдауном.

Последствия шатдауна для американцев

В принудительный отпуск без сохранения зарплаты могут быть отправлены госслужащие. Без работы на это время остается и вспомогательный персонал. Однако шатдаун не затрагивает государственные органы, которые обеспечивают защиту жизни и собственности, а также высших должностных лиц, чья деятельность определена Конституцией. Речь идет о президенте, конгрессменах, федеральных судьях, военных, врачей больниц, финансируемых из бюджета.

Последний раз правительство прекращало работу с декабря 2018 года по январь 2019 года, во время первого президентского срока Трампа, из-за спора об иммиграции и безопасности границ.