Устали от города? Итальянская пара рассказала, почему в глуши лучше

В прошлом физиотерапевт и плотник, итальянские супруги решили жить на природе. Они выиграли конкурс на управлениюе"рифуджо" - отелем на высоте 2000 метров.

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Три месяца назад 50-летняя Мануэла Ферри была физиотерапевтом и жила в итальянской Виченце. Теперь она - директор "рифуджо", или горного отеля, близ Тренто.

Их детище - Rifugio Peller - находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Вокруг - красота, и каждый день наполнен заботами. "Мы с мужем всегда любили горы, с самого детства", - объясняет Мануэла.

Но однажды наступил момент, когда пара поняла: вот он, шанс реализовать мечту. "У мужа был плотницкий бизнес, но его пришлось закрыть, а практику физиотерапевта я смогла поставить на паузу", - вспоминает Мануэла. - Мы оба устали делать одно и то же и жить в четырех стенах. Так что все сложилось как нельзя лучше".

Их первая попытка получить место в "рефуджо" близ Виченце не увенчалась успехом, пришлось искать дальше. Вскоре в 200 километрах к северу освободилось место управляющих для Rifugio Peller, и они отправили заявку вместе с 15 другими претендентами.

Мануэла и ее муж взяли на себя управление Rifugio Peller, поменяв жизнь, полную шума и машин, на чистый воздух и ошеломляющие пейзажи. Manuela Ferri/Gabriele Ferri

На этот раз супругам повезло, они прошли отбор благодаря опыту работы с людьми и своему интересному предложению о том, как оптимизировать управление отелем. "В каком-то смысле это та же работа, что и раньше, только выше и с лучшим видом", - шутит Мануэла.

Красота и экономия

Сотни подобных хижин разбросаны по горным хребтам Италии: от крошечных неэксплуатируемых домиков до сооружений побольше с удобствами и ресторанами. "Рефуджо" объединяет то, что они находятся в отдалении и не подключены к электросети или водоснабжению.

В Rifugio Peller - 31 спальное место и ресторан, где подают блюда местной кухни. Продукты и другие товары доставляются на близлежащую автостоянку, туда за ними приезжает Мануэла с мужем.

В отеле Rifugio Peller есть 31 кровать и ресторан, где подают блюда местной кухни. Manuela Ferri/Gabriele Ferri

Электричество поступает от генератора и солнечных батарей, а вода - из резервуаров, в которые здесь собирают осадки. Мануэла беспокоится о водоснабжении, поскольку в Италии стоит палящая жара.

"Мы тщательно следим за расходом и ожидаем понимания от наших гостей, просим их принимать душ быстро", - говорит женщина. Потому что если вода в отеле закончится, ее придется доставлять туда... вертолетом.

Управление "рифуджо" - дело семейное дело: Мануэла занимается гостями, ее брат Габриэле ведет веб-сайт, а муж Риваэль отвечает за техническое обслуживание дома.

В течение лета в рифуджо проходит множество мероприятий, в том числе вечера с участием местного хора, уроки по сбору и использованию лечебных трав и "звуковые ванны", когда на фоне природы можно послушать удивительные композиции, исполняемые гонгом и колокольчиками.

Мануэла говорит, что работает порой круглосуточно. "Здесь пока царит хаос, - признается она. - Но нас успокаивают свежий воздух и панорама. Это полная смена образа жизни, она придает сил".