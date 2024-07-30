40 миллионов европейцев остались без отпуска

Новое исследование показывает, что 39,7 миллиона человек, или 14 % населения ЕС, не смогли позволить себе поехать в отпуск на неделю в 2022 году.

РЕКЛАМА

В Европейском союзе в 2022 году на два миллиона больше человек не смогли позволить себе поехать в отпуск, по сравнению с предыдущим годом, говорится в новом исследовании, опубликованном 30 июля Европейской конфедерацией профсоюзов (ЕКП).

В то время как миллионы европейцев готовят чемоданы, чтобы отправиться на отдых в августе, другие не могут позволить себе даже недели отпуска, как в своей стране, так и за рубежом.

"Это также небезопасно для работников, им нужно время, чтобы восстановить силы", - сказала Euronews генеральный секретарь ЕКП Эстер Линч, добавив, что это "важно для решения проблемы выгорания и обеспечения того, чтобы вы возвращались на работу отдохнувшими и свежими".

В пресс-релизе с результатами исследования Линч добавила, что "отпуск - это не роскошь, время, проведенное с семьей, имеет ключевое значение для сохранения физического и психического здоровья работников, а также обеспечивает ценный опыт для детей".

Ситуация не во всех странах-членах ЕС одинакова. Исследование показывает, что наибольший рост бедности в сезон отпусков произошел во Франции, где, хотя и ниже среднего показателя по ЕС, почти пять миллионов человек не смогли позволить себе отдых.

Самый большой процентный рост наблюдался в Ирландии, где в период с 2021 по 2022 год число людей среди трудоспособного населения страны, которые не могут позволить себе отпуск, увеличилось на 4 % - теперь оно составляет 14,8 %.

В 13 странах ситуация хуже, чем в среднем по блоку - 14,6 %, причем Румыния находится в хвосте - 36 %.

По данным Европейской комиссии, около половины европейских работников считают стресс обычным явлением на рабочем месте и одной из самых сложных проблем в области охраны труда.

В документе "Сообщение о психическом здоровье", опубликованном исполнительной властью ЕС, подчеркивается необходимость работы над правом на отрыв от работы как "неотъемлемой части снижения стресса, связанного с работой, и содействия лучшему балансу между работой и личной жизнью".

По данным Евростата, в 2022 году 62 % жителей ЕС совершили хотя бы одну туристическую поездку, причем половина из них была короткой и внутри страны.

Данные также показывают, что больше всего денег на международные поездки тратят немцы - 85,2 млрд евро, за ними следует Франция - 39,2 млрд евро.

Способность позволить себе оплатить недельный ежегодный отпуск вне дома является одним из показателей, используемых Европейским союзом для измерения материальной и социальной депривации в блоке.

Этот показатель - наряду с возможностью покрытия непредвиденных расходов, доступом к автомобилю для личного пользования и возможностью содержать дом в надлежащем состоянии, а также другими - представляет собой меру, связанную с возможностью доступа людей к тому, что большинство людей считает желательными или даже необходимыми для обеспечения надлежащего качества жизни.

Линч добавила, что одним из величайших социальных достижений XX века стало увеличение числа семей рабочего класса, которые могли позволить себе отпуск.

"Это улучшило здоровье и благосостояние миллионов людей и способствовало ощущению прогресса и оптимизма", - сказала она и добавила, что цифры исследования "показывают, как социальный прогресс сходит на нет в результате роста экономического неравенства".

Профсоюз предупреждает, что цифры на 2023 год могут быть еще хуже из-за роста стоимости отпусков и зарплат, не скорректированных с учетом инфляции.