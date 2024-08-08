Copernicus: 13-месячная череда рекордов высоких температур прервана

Июль 2024 года стал вторым самым жарким месяцем в истории нашей планеты, сообщает европейская программа наблюдения за Землёй Copernicus. Прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались 13 месяцев подряд, но это не значит, что с глобальным потеплением покончено.

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Июль 2024 года стал вторым самым жарким месяцем в истории нашей планеты, сообщает европейская программа наблюдения за Землёй Copernicus. Средняя температура составила 16,91°C. Это на четыре сотых градуса ниже, чем показатель июля прошлого года, удерживающего абсолютный рекорд.

Еще одна примечательная характеристика июля этого года - то, что на него пришлись два самых жарких дня на планете, когда-либо зарегистрированных метеорологами. Так что этот месяц тоже можно назвать рекордсменом, даже при том, что средняя его температура была чуть ниже, чем год назад Жюльен Николя климатолог европейской программы Copernicus

Так или иначе прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались 13 месяцев подряд. Но эксперты Copernicus считают, что почивать на лаврах рано: разница в 4 сотых слишком мала, чтобы говорить о том, что угроза глобального потепления отступает.

С последствиями глобального потепления мы столкнулись не год назад, когда начали фиксировать эту непрерывную череду рекордов. Мы наблюдаем их уже несколько лет, и тот факт, что в июле 2024-го средние температуры чуть понизались, не будет означать, что мы преодолели последствия глобального потепления. Всн более частые тепловые волны и экстремальные погодные явления начались до этой череды рекордов и, к сожалению, продолжаться после Жюльен Николя климатолог европейской программы Copernicus

В Европе южные и восточные регионы испытали на себе аномальную жару. На западе и севере, напротив, отмечались температуры в рамках нормы и даже ниже и было довольно дождливо, отмечают синоптики.

Переходный период

По мнению климатолога, у высоких температур последних месяцев есть объяснение. Жюльен Николя отмечает, что этот глобальный подъем совпадает с развитием феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, который имеет тенденцию нагревать поверхность океанов и планеты.

Однако феномен Эль-Ниньо закончился несколько месяцев назад, и сейчас в Тихом океане наблюдается нейтральная погода перед приходом Ла-Нинья, холодного аналога Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы.

"Тот факт, что мы наблюдаем температуры, которые немного ниже тех, что мы наблюдали год назад, является частью этого перехода между более теплыми, чем в среднем, условиями в экваториальной части Тихого океана, связанными с Эль-Ниньо, и более холодными, чем в среднем, условиями, ожидаемыми к концу года", - поясняет Жюльен Николя.

Наступление Ла-Нинья будет тормозить средние глобальные температуры. Однако модели и прогнозы разнятся относительно интенсивности предстоящего явления.

Этот рекордный цикл знаменует собой поворотный момент, поскольку средняя глобальная температура колеблется в пределах повышения на 1,5°C, по сравнению с доиндустриальным уровнем, этот предел установлен Парижским соглашением по климату. Этот не должен быть превышен, "чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления", отмечает Жюльен Николя.

По словам климатолога, еще предстоит выяснить, соответствуют ли рекорды, наблюдаемые в последние месяцы, "переломному моменту или радикальным изменениям в климатической системе".