Франция: судно теневого флота РФ задержано у побережья Сен-Назера

Франция начала расследование в отношении нефтяного танкера, связанного с Россией, по подозрению в "серьезных нарушениях", заявил в среду президент страны Эммануэль Макрон.

Власти задержали судно Boracay под флагом Бенина, которое, как предполагается, входит в так называемый "теневой флот" РФ и подпадает под санкции ЕС.

"Экипаж допустил очень серьезные нарушения, что, собственно, и оправдывает перевод дела в юридическую плоскость", — заявил Макрон на саммите лидеров ЕС по вопросам обороны в Дании.

Следователи также выясняют, использовался ли «Боракай» в качестве стартовой площадки для запуска дронов в воздушное пространство Дании на прошлой неделе, что привело к закрытию нескольких аэропортов страны.

При этом Макрон не стал подтверждать сообщения о связи между танкером и нарушением воздушного пространства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у разведки есть данные, что беспилотники над Данией могли запускать с судов российского теневого флота.

В Кремле не располагают информацией о ситуации с нефтяным танкером Boracay, однако отмечают, что "в ряде акваторий, в том числе на Балтике, европейские страны предпринимают множество провокационных действий", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Boracay, Pushpa и Kiwala

Построенный в 2007 году и известный под названиями Pushpa и Kiwala, танкер Boracay в настоящее время стоит на якоре у Сен-Назера на западе Франции.

ЕС ввел санкции в отношении сотен танкеров, которые РФ использует для обхода санкций на экспорт нефти с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Так называемый "теневой флот" — это стареющие суда с неопределенным правом собственности, которые работают без европейской страховки.

Использование этих судов Россией также вызвало опасения по поводу экологических последствий в случае аварий, учитывая их возраст.

Танкер Boracay был внесен в черный список в феврале под прежним названием Kiwala. Это судно в апреле задержали у берегов Эстонии для проверки статуса и технического состояния.

Частая смена регистрации и имен судов — обычная практика для российского теневого флота, чтобы скрыть реальных владельцев судов и затруднить их отслеживание, пишут СМИ.

Согласно данным сайта Marine Traffic, Boracay покинул российский порт Приморск под Санкт-Петербургом 20 сентября и должен был прибыть в индийский Вадинар 20 октября.