В основном пластик попадает в океан из рек, поэтому очень важно прекратить загрязнение от истоков. Но как это сделать в реках, протекающих через несколько стран, таких как Дунай и Тиса? Ведущий Water Matters отправился в Венгрию, чтобы встретиться с волонтёрами, которые пытаются сделать именно это.

Нам часто говорят, что мы участвуем в экологической гонке по спасению планеты. В Венгрии группа волонтёров взяла эту идею на вооружение. Раз в несколько месяцев они собираются в рамках проекта Plastic Cup (PET Kupa), чтобы посоревноваться в том, кто больше соберёт мусора.

Последний турнир Plastic Cup прошел на венгерском озере Тиса и реке Тиса euronews

В рамках проекта Plastic Cup волонтёры соревнуются в сборе как можно большего количества мусора euronews

«Название происходит от знаменитой яхтенной гонки American Cup», – говорит руководитель проекта PET Kupa Гергели Ханко. Он также делится подробностями: «Мы подумали, что элемент игры будет полезен для взрослых. У нас много волонтёров. Они поистине удивительные люди. Среди участников есть компании, НПО и полномочные представители. Все они часть команды».

«Вы думаете, что здесь девственная природа, но на самом деле здесь повсюду бутылки и прочий пластиковый мусор». Пол Хакетт Euronews

Пластиковые отходы в Тисе в основном поступают из стран, расположенных выше по течению euronews

Трансграничная проблема

Последняя встреча Plastic Cup прошла на венгерском озере Тиса и реке Тиса, самом длинном притоке Дуная. То, что происходит выше по течению, сильно влияет на всё расположенное ниже.

«Пластик поступает из стран, расположенных выше по течению, в основном из Украины, Румынии и некоторых районов Словакии, но мы никого не обвиняем. Речь идёт о сотрудничестве для решения проблемы, поэтому мы работаем в Закарпатье над созданием системы управления отходами».

Пластик извлекают из реки, сортируют и отправляют на переработку euronews

"Обычно мы собираем около 1 000 килограммов в день. Кто по тонне собирает, у того мусора не бывает». Гергели Ханко Руководитель проекта PET Kupa

Помимо огромного количества пластиковых бутылок волонтёры часто вылавливают металлические банки, шины, батарейки, а иногда даже холодильники и телевизоры.

Около 150 добровольцев приняли участие в последней уборке, и один из участников отметил: «Здесь весело, мы находим друзей, отрываемся и делаем доброе дело».

Около 150 волонтёров приняли участие в проекте Plastic Cup на реке Тиса euronews

Почти половина поверхностных вод Земли находится в речных бассейнах, разделяемых как минимум двумя странами. Они обеспечивают жизнедеятельность около 40% населения Земли, и на них приходится 60% мирового речного стока. В ЕС Брюссель внедрил такие механизмы, как Водная рамочная директива и Директива о наводнениях, чтобы обеспечить устойчивое управление общими ресурсами.

Ежедневно в ходе турнира Plastic Cup собирается около тонны пластиковых отходов euronews

Отмечая огромное влияние инициативы Plastic Cup, Гергели говорит: «Я думаю, что реки по всему миру всё больше загрязняются. Дунай переносит 1 500 тонн пластика, Тиса – около 250 тонн, а мы можем собрать 100 тонн в год».

Гергели Ханко говорит, что волонтёры Plastic Cup могут собрать около 100 тонн пластика в год euronews

День Дуная

Венгерский музей воды в Эстергоме празднует День Дуная euronews

В этом году уборка реки Тиса также совпала с Международным днём Дуная – ежегодным мероприятием, проводимым в нескольких европейских странах в честь подписания Конвенции по охране реки Дунай.

В венгерском музее воды в Эстергоме был проведен специальный семинар, на котором детям рассказали об экологическом значении Дуная.

На семинаре в венгерском музее воды в Эстергоме дети узнали об экологическом значении Дуная euronews

Здесь также предоставилась возможность узнать у управляющих водными путями страны, что делается для борьбы с загрязнением пластиком.

Признавая сложность ситуации, Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии сообщил: «В наших силах собрать и вывезти пластиковые отходы из Тисы и её притоков. У нас также есть система мониторинга загрязнения водных объектов. Ситуация значительно улучшилась, и это хорошо. Но для долгосрочного решения необходимо укрепить международные связи и партнёрство».

Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии говорит, что для решения проблемы загрязнения рек пластиком необходимо более тесное трансграничное сотрудничество euronews

Соглашаясь с этими настроениями, Гергели говорит, что между странами, имеющими общие поверхностные воды, необходимо более тесное сотрудничество.

«Нам нужны компании, заинтересованные лица, НПО, полномочные представители. Каждый может помочь очистить бассейны Тисы и Дуная», – заявляет он.

Подводя итог, Гергели сообщает, что ещё одним ключевым приоритетом в решении проблемы пластикового загрязнения будет профилактика.

«Каждая страна должна разработать свою систему расширенной ответственности производителя. Далее необходимо создать систему возврата депозитов. А затем нужно сотрудничать с производителями, работать над эко-дизайном, минимизировать упаковку, производить мономатериальную упаковку, то есть все должны минимизировать использование материалов и сократить количество образующихся отходов. Это не высшая математика. Сначала нужно разработать правила, а затем действовать».

Узнать о воде больше

Euronews совместно с Европейской комиссией продвигает кампанию ЕС Water Wise — #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости устойчивого управления водными ресурсами. Water Matters будет освещать различные вопросы, связанные с водой, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью круговорота воды. С помощью увлекательного контента Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и сообщества бережнее относиться к воде (#WaterWiseEU).