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Как остановить прилив пластика: волонтёры соревнуются в очистке рек Венгрии

Участники проекта собирают около тонны пластика в день.
Участники проекта собирают около тонны пластика в день. Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Paul Hackett
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В основном пластик попадает в океан из рек, поэтому очень важно прекратить загрязнение от истоков. Но как это сделать в реках, протекающих через несколько стран, таких как Дунай и Тиса? Ведущий Water Matters отправился в Венгрию, чтобы встретиться с волонтёрами, которые пытаются сделать именно это.

Нам часто говорят, что мы участвуем в экологической гонке по спасению планеты. В Венгрии группа волонтёров взяла эту идею на вооружение. Раз в несколько месяцев они собираются в рамках проекта Plastic Cup (PET Kupa), чтобы посоревноваться в том, кто больше соберёт мусора.

Последний турнир Plastic Cup прошел на венгерском озере Тиса и реке Тиса
Последний турнир Plastic Cup прошел на венгерском озере Тиса и реке Тисаeuronews
В рамках проекта Plastic Cup волонтёры соревнуются в сборе как можно большего количества мусора
В рамках проекта Plastic Cup волонтёры соревнуются в сборе как можно большего количества мусораeuronews

«Название происходит от знаменитой яхтенной гонки American Cup», – говорит руководитель проекта PET Kupa Гергели Ханко. Он также делится подробностями: «Мы подумали, что элемент игры будет полезен для взрослых. У нас много волонтёров. Они поистине удивительные люди. Среди участников есть компании, НПО и полномочные представители. Все они часть команды».

«Вы думаете, что здесь девственная природа, но на самом деле здесь повсюду бутылки и прочий пластиковый мусор».
Пол Хакетт
Euronews
Пластиковые отходы в Тисе в основном поступают из стран, расположенных выше по течению
Пластиковые отходы в Тисе в основном поступают из стран, расположенных выше по течениюeuronews

Трансграничная проблема

Последняя встреча Plastic Cup прошла на венгерском озере Тиса и реке Тиса, самом длинном притоке Дуная. То, что происходит выше по течению, сильно влияет на всё расположенное ниже.

«Пластик поступает из стран, расположенных выше по течению, в основном из Украины, Румынии и некоторых районов Словакии, но мы никого не обвиняем. Речь идёт о сотрудничестве для решения проблемы, поэтому мы работаем в Закарпатье над созданием системы управления отходами».

Пластик извлекают из реки, сортируют и отправляют на переработку
Пластик извлекают из реки, сортируют и отправляют на переработкуeuronews
"Обычно мы собираем около 1 000 килограммов в день. Кто по тонне собирает, у того мусора не бывает».
Гергели Ханко
Руководитель проекта PET Kupa

Помимо огромного количества пластиковых бутылок волонтёры часто вылавливают металлические банки, шины, батарейки, а иногда даже холодильники и телевизоры.

Около 150 добровольцев приняли участие в последней уборке, и один из участников отметил: «Здесь весело, мы находим друзей, отрываемся и делаем доброе дело». 

Около 150 волонтёров приняли участие в проекте Plastic Cup на реке Тиса
Около 150 волонтёров приняли участие в проекте Plastic Cup на реке Тисаeuronews

Почти половина поверхностных вод Земли находится в речных бассейнах, разделяемых как минимум двумя странами. Они обеспечивают жизнедеятельность около 40% населения Земли, и на них приходится 60% мирового речного стока. В ЕС Брюссель внедрил такие механизмы, как Водная рамочная директива и Директива о наводнениях, чтобы обеспечить устойчивое управление общими ресурсами.

Ежедневно в ходе турнира Plastic Cup собирается около тонны пластиковых отходов
Ежедневно в ходе турнира Plastic Cup собирается около тонны пластиковых отходовeuronews

Отмечая огромное влияние инициативы Plastic Cup, Гергели говорит: «Я думаю, что реки по всему миру всё больше загрязняются. Дунай переносит 1 500 тонн пластика, Тиса – около 250 тонн, а мы можем собрать 100 тонн в год».

Гергели Ханко говорит, что волонтёры Plastic Cup могут собрать около 100 тонн пластика в год
Гергели Ханко говорит, что волонтёры Plastic Cup могут собрать около 100 тонн пластика в годeuronews

День Дуная

Венгерский музей воды в Эстергоме празднует День Дуная
Венгерский музей воды в Эстергоме празднует День Дунаяeuronews

В этом году уборка реки Тиса также совпала с Международным днём Дуная – ежегодным мероприятием, проводимым в нескольких европейских странах в честь подписания Конвенции по охране реки Дунай.

В венгерском музее воды в Эстергоме был проведен специальный семинар, на котором детям рассказали об экологическом значении Дуная.

На семинаре в венгерском музее воды в Эстергоме дети узнали об экологическом значении Дуная
На семинаре в венгерском музее воды в Эстергоме дети узнали об экологическом значении Дунаяeuronews

Здесь также предоставилась возможность узнать у управляющих водными путями страны, что делается для борьбы с загрязнением пластиком.

Признавая сложность ситуации, Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии сообщил: «В наших силах собрать и вывезти пластиковые отходы из Тисы и её притоков. У нас также есть система мониторинга загрязнения водных объектов. Ситуация значительно улучшилась, и это хорошо. Но для долгосрочного решения необходимо укрепить международные связи и партнёрство».

Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии говорит, что для решения проблемы загрязнения рек пластиком необходимо более тесное трансграничное сотрудничество
Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии говорит, что для решения проблемы загрязнения рек пластиком необходимо более тесное трансграничное сотрудничествоeuronews

Соглашаясь с этими настроениями, Гергели говорит, что между странами, имеющими общие поверхностные воды, необходимо более тесное сотрудничество. 

«Нам нужны компании, заинтересованные лица, НПО, полномочные представители. Каждый может помочь очистить бассейны Тисы и Дуная», – заявляет он. 

Подводя итог, Гергели сообщает, что ещё одним ключевым приоритетом в решении проблемы пластикового загрязнения будет профилактика. 

«Каждая страна должна разработать свою систему расширенной ответственности производителя. Далее необходимо создать систему возврата депозитов. А затем нужно сотрудничать с производителями, работать над эко-дизайном, минимизировать упаковку, производить мономатериальную упаковку, то есть все должны минимизировать использование материалов и сократить количество образующихся отходов. Это не высшая математика. Сначала нужно разработать правила, а затем действовать». 

Узнать о воде больше

Euronews совместно с Европейской комиссией продвигает кампанию ЕС Water Wise  — #WaterWiseEU. Наша серия выпусков Water Matters и кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на водные системы Европы и о необходимости устойчивого управления водными ресурсами. Water Matters будет освещать различные вопросы, связанные с водой, чтобы напомнить о важности защиты природы и экосистем, являющихся неотъемлемой частью круговорота воды. С помощью увлекательного контента Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить отдельных людей и сообщества бережнее относиться к воде (#WaterWiseEU).

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Защита окружающей среды Загрязнение воды Венгрия Пластмассы Дунай