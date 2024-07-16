В основном пластик попадает в океан из рек, поэтому очень важно прекратить загрязнение от истоков. Но как это сделать в реках, протекающих через несколько стран, таких как Дунай и Тиса? Ведущий Water Matters отправился в Венгрию, чтобы встретиться с волонтёрами, которые пытаются сделать именно это.
Нам часто говорят, что мы участвуем в экологической гонке по спасению планеты. В Венгрии группа волонтёров взяла эту идею на вооружение. Раз в несколько месяцев они собираются в рамках проекта Plastic Cup (PET Kupa), чтобы посоревноваться в том, кто больше соберёт мусора.
«Название происходит от знаменитой яхтенной гонки American Cup», – говорит руководитель проекта PET Kupa Гергели Ханко. Он также делится подробностями: «Мы подумали, что элемент игры будет полезен для взрослых. У нас много волонтёров. Они поистине удивительные люди. Среди участников есть компании, НПО и полномочные представители. Все они часть команды».
Трансграничная проблема
Последняя встреча Plastic Cup прошла на венгерском озере Тиса и реке Тиса, самом длинном притоке Дуная. То, что происходит выше по течению, сильно влияет на всё расположенное ниже.
«Пластик поступает из стран, расположенных выше по течению, в основном из Украины, Румынии и некоторых районов Словакии, но мы никого не обвиняем. Речь идёт о сотрудничестве для решения проблемы, поэтому мы работаем в Закарпатье над созданием системы управления отходами».
Помимо огромного количества пластиковых бутылок волонтёры часто вылавливают металлические банки, шины, батарейки, а иногда даже холодильники и телевизоры.
Около 150 добровольцев приняли участие в последней уборке, и один из участников отметил: «Здесь весело, мы находим друзей, отрываемся и делаем доброе дело».
Почти половина поверхностных вод Земли находится в речных бассейнах, разделяемых как минимум двумя странами. Они обеспечивают жизнедеятельность около 40% населения Земли, и на них приходится 60% мирового речного стока. В ЕС Брюссель внедрил такие механизмы, как Водная рамочная директива и Директива о наводнениях, чтобы обеспечить устойчивое управление общими ресурсами.
Отмечая огромное влияние инициативы Plastic Cup, Гергели говорит: «Я думаю, что реки по всему миру всё больше загрязняются. Дунай переносит 1 500 тонн пластика, Тиса – около 250 тонн, а мы можем собрать 100 тонн в год».
День Дуная
В этом году уборка реки Тиса также совпала с Международным днём Дуная – ежегодным мероприятием, проводимым в нескольких европейских странах в честь подписания Конвенции по охране реки Дунай.
В венгерском музее воды в Эстергоме был проведен специальный семинар, на котором детям рассказали об экологическом значении Дуная.
Здесь также предоставилась возможность узнать у управляющих водными путями страны, что делается для борьбы с загрязнением пластиком.
Признавая сложность ситуации, Эрс Анталь из Главного управления водного хозяйства Венгрии сообщил: «В наших силах собрать и вывезти пластиковые отходы из Тисы и её притоков. У нас также есть система мониторинга загрязнения водных объектов. Ситуация значительно улучшилась, и это хорошо. Но для долгосрочного решения необходимо укрепить международные связи и партнёрство».
Соглашаясь с этими настроениями, Гергели говорит, что между странами, имеющими общие поверхностные воды, необходимо более тесное сотрудничество.
«Нам нужны компании, заинтересованные лица, НПО, полномочные представители. Каждый может помочь очистить бассейны Тисы и Дуная», – заявляет он.
Подводя итог, Гергели сообщает, что ещё одним ключевым приоритетом в решении проблемы пластикового загрязнения будет профилактика.
«Каждая страна должна разработать свою систему расширенной ответственности производителя. Далее необходимо создать систему возврата депозитов. А затем нужно сотрудничать с производителями, работать над эко-дизайном, минимизировать упаковку, производить мономатериальную упаковку, то есть все должны минимизировать использование материалов и сократить количество образующихся отходов. Это не высшая математика. Сначала нужно разработать правила, а затем действовать».
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