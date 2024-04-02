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Колготки для ловли микропластика: а что вы сделали, чтобы спасти планету?

Колготки для ловли микропластика: а что вы сделали, чтобы спасти планету?
Авторское право euronews
By Cyril Fourneris
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Чтобы оставить будущим поколениям пригодную для жизни планету, действовать нужно прямо сейчас, считают экоактивисты из Испании

Молодые экоактивисты из Испании продолжают борьбу с изменением климата. Они уверены, что действовать нужно срочно.

Оливия Мандль, активистка, посол Европейского климатического пакта: "В 2019 году, когда мне было 12 лет, я решила начать свою активистскую деятельность и стать одной из тех, кто борется за планету и всех, кто ее населяет".

Франсиско Вера, активист, основатель организации Guardianes por la Vida: "Мы достигли точки невозврата, когда климат, экосистемы и здоровье планеты становятся все хуже. Когда я увидел все это, я решил действовать".

Оливия Мандль: _"_Это потрясающе. У нас есть море, у нас есть леса, которые дают нам так много".

Франсиско Вера: "Я думаю, что в самой земле и ее красоте заложена огромная мотивация".

Оливия Мандль: "Это наш единственный и неповторимый дом. Они пытаются найти жизнь на других планетах, но нам не нужно сосредотачиваться на этом. Мы должны сосредоточиться на решениях, как спасти эту планету".

Франсиско Вера: "Если ваш дом горит, что вы делаете? Выбегаете из дома, не так ли? Но мы не должны убегать, мы должны встретить огонь лицом к лицу".

Оливия Мандль: "Когда вы сталкиваетесь с чрезвычайной климатической ситуацией, вы не знаете, что произойдет в будущем. Страх - это человеческая эмоция, которая напоминает нам, что у нас есть что-то, за что стоит бороться. Но что не нормально, так это ничего не делать перед лицом этого страха".

Франсиско Вера: "Что происходит, когда у человека депрессия? Что рекомендуют врачи? Выйти на улицу и бежать, двигаться. Это то, что вы должны делать: бегать и двигаться. Люди часто надеются, но не предпринимают никаких действий, чтобы действительно что-то изменить. Это мой призыв - надеяться, но действовать".

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