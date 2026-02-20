Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Эстония и Латвия установят сотни бункеров на границе с Россией и Беларусью

By Лилия Сергеева
Опубликовано
В январе 2024 года Эстония, Латвия и Литва объявили о создании Балтийской линии обороны на границе с Россией и Беларусью. Ее стоимость оценивается в 60 млн евро.

Эстония и Латвия закупят сотни бункеров для укрепления восточной границы с Россией. Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) совместно с министерством обороны Латвии объявил тендер на закупку 600 бетонных бункеров для размещения вдоль Балтийской линии обороны. Сообщение о совместном тендере опубликовано в регистре государственных закупок.

Как сообщают в RKIK, элементы первых 28 бункеров уже доставлены в Эстонию, девять из них установлены на юго-востоке страны, добавляя, что совместный тендер позволяет сократить расходы.

На данный момент Эстония разместила все закупленные средства заграждения в зонах предварительного складирования, установила первые бункеры и продолжает работы по созданию противотанковых рвов. Кроме того, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и препятствия из колючей проволоки.

"Война России в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, для защиты Эстонии необходимы оборонительные сооружения на границе", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что целью оборонительных сооружений станет предотвращение военного конфликта в регионе.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс добавил, что балтийская линия обороны призвана "защитить восточный фланг НАТО и лишить свободы передвижения наших противников".

Балтийская линия обороны — это совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, направленная на защиту государственной границы с Россией и Беларусью. О ее создании балтийские страны объявили в январе 2024 года. Предполагаемая стоимость Балтийской линии обороны составляет 60 миллионов евро, на этот год выделено около 30 миллионов. Завершение ее создания планируется к концу 2027 года.

Ядерное оружие в Эстонии

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о возможности размещения ядерного оружия на территории страны.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", — заявил министр.

Собственного ядерного оружия у Эстонии нет, и ранее министр обороны страны Ханно Певкур уже предлагал разместить на территории Эстонии британские истребители, способные нести ядерные боеголовки.

