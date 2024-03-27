By Euronews Green и AP

Шпракебюль - образцовая деревня для перехода на новые источники энергии: здесь очень популярны электромобилей, есть ветряная электростанция и возобновляемое тепло, получаемое из биогаза.

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Порывистый ветер, дующий с севера Германии, приносит в деревню Шпракебюль много интересного: туман и дождь с моря, случайных перелетных аистов и легкий запах навоза на недавно удобренных полях.

И, пожалуй, самое главное - это деньги, получаемые от продажи электроэнергии, вырабатываемой ветряными турбинами, которыми усыпаны раздольные зеленые поля, простирающиеся до Северного моря. Часть денег достается самим жителям деревни, а благодаря участию долевому участию местного населения этот ветреный фермерский анклав, расположенный недалеко от границы с Данией, стал витриной для демонстрации возможностей продвижения проектов по использованию возобновляемых источников энергии.

Это нелегко, когда ветры постпандемической мировой экономики - включая высокие процентные ставки и инфляцию - сдерживают зачастую дорогостоящие инвестиции в ветряную, солнечную и другие виды экологически чистой энергии.

Солнечные панели на ветряной электростанции в Шпракебюэле, Германия. AP Photo/Frank Molter

Это замедляет рост использования возобновляемых источников энергии, необходимый для борьбы с изменением климата, в то время как он должен ускориться, чтобы достичь амбициозной цели, поставленной на климатическом саммите ООН, по увеличению мощностей чистой энергии.

Возобновляемая энергия оплачивает общественные проекты

Шпракебюль, трехуличное скопление аккуратных одноэтажных домиков, где тракторов больше, чем автомобилей, обрел новую жизнь и процветание благодаря возобновляемой энергии.

Несмотря на свои размеры, некоторые из практик этой немецкой деревни дают уроки, которые могут найти отклик во всем мире.

Дивиденды от ветряных электростанций, принадлежащих частным лицам, не делают их получателей богатыми. Напротив, эти деньги - небольшая добавка, финансовый буфер, "который очень важен для нас, потому что дает нам определенную свободу", - говорит 44-летняя Астрид Ниссен, которая вместе с мужем управляет молочной фермой на 150 коров на окраине деревни.

Цены на молоко сильно колеблются, но стабильный доход от ветропарков - это "то, на что мы можем положиться, то, что мы можем использовать для планирования", - сказала она.

Фотоэлектрическая система установлена на здании в Шпракебюэле, Германия. AP Photo/Frank Molter

Гул турбин - неслышный в центре деревни, но шумный вблизи - приносит около 400 000 евро в год в виде налогов. На эти средства были построены новая детская площадка, велосипедная дорожка и даже бесплатные уроки игры на фортепиано для детей Шпракебуэля.

Когда дело доходит до новых проектов, глобальные препятствия включают в себя повышение стоимости займов, что делает их финансирование более дорогостоящим, высокие цены и забитые цепочки поставок ветряных турбин и лопастей, а также сопротивление ветряным электростанциям по принципу "не у меня на заднем дворе".

Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, Европейским центральным банком и другими организациями заставило экономистов Университетского колледжа Лондона предупредить о "сопутствующем ущербе для экологии" и назвать высокую стоимость заемных средств, предназначенных для борьбы с инфляцией, "ужасной новостью для "зеленого" перехода".

Консалтинговая компания Wood Mackenzie пришла к выводу, что "чистая энергетика переживает один из самых трудных годов в своей короткой истории": призывы правительств к увеличению генерирующих мощностей остаются без ответа в Германии, Испании, Великобритании и Италии.

Еще более серьезная ситуация сложилась в странах с низким уровнем дохода, например в Африке, где стоимость заемных средств, необходимых для возобновляемых источников энергии, и без того была высокой, а теперь еще больше возросла.

Как работают ветряные электростанции, принадлежащие общине в Шпракебюле?

В Шпракебюле количество семейных ферм сократилось с 26 в 1960 году до трех крупных сегодня. 30 лет назад он был на грани слияния с соседней деревней. Теперь здесь живут не только фермеры, но и люди, работающие в получасе езды от города Фленсбург.

Жители Шпракебюля внесли 20-процентный первоначальный взнос на строительство ветропарка, а местные банки предоставили кредит на оставшиеся 80%. В первом ветропарке участвовало 24 человека, а в последнем - более 150, по мере распространения информации о нем.

Астрид и ее муж начали с инвестиций, эквивалентных чуть более 5 000 евро, более 20 лет назад. Полученные дивиденды помогли оплатить новое стойло для телят, фронтальный погрузчик для разгребания корма и двух работников.

Астрид Ниссен, жительница деревни Шпракебюэль, стоит рядом с электромобилем. AP Photo/Frank Molter

"Это значит, что у нас иногда бывают свободные выходные, иногда отпуск - а без работников это невозможно", - говорит она.

Не все принимают участие в проекте, но все жители видят выгоду. В центре города есть общий электромобиль, который каждый может забронировать через приложение для смартфона за 2,50 евро в час.

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Открылся небольшой продуктовый магазин с прилегающим кафе, а в ресторане ежедневно подают обед - признаки новой покупательной способности. В некоторых аналогичных по размеру деревнях региона нет ни того, ни другого.

"Проекты возобновляемой энергетики заметны в ландшафте, и для меня очень важно, чтобы местные жители могли идентифицировать себя с этими проектами", - говорит Кристиан Андресен, чья компания Solar-Energie Andresen GmbH разработала ветряные электростанции и солнечные установки.

Что сдерживает проекты в области возобновляемых источников энергии?

Проекты Андресена иллюстрируют факторы, которые могут способствовать развитию возобновляемой энергетики. Один из них - гарантированная правительством Германии цена на электроэнергию в течение 20 лет, что дает банкам уверенность в том, что они могут дать кредит и получить его обратно.

Другой фактор - низкие процентные ставки по кредитам от государственного банка развития KfW. Но даже эти ставки выросли - с 1% несколько лет назад до более чем 5%, говорит Андресен.

Высокие процентные ставки сдерживают возобновляемые источники энергии гораздо сильнее, чем проекты, связанные с ископаемым топливом. Большая часть затрат на возобновляемые источники энергии приходится на покупку ветряных турбин или солнечных панелей, в то время как расходы на их дальнейшую эксплуатацию незначительны - ветер дует, а солнце светит бесплатно.

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Таким образом, стоимость заемных средств становится гораздо более важным фактором, определяющим рентабельность проекта.

С ископаемым топливом все наоборот: электростанцию, работающую на природном газе, построить относительно дешевле, а реальные затраты приходятся на покупку газа.

К этому добавляется инфляция, которая повышает стоимость строительства объектов, и нехватка оборудования из-за перегруженных цепочек поставок.

Именно эти причины назвала датская компания Orsted, отменив строительство двух крупных ветряных установок у побережья Нью-Джерси. Шведская компания Vattenfall также приостановила оффшорный проект в Великобритании.

Турбины на ветряной электростанции в Шпракебюэле, Германия. AP Photo/Frank Molter

Индекс S&P Global Clean Energy, включающий акции компаний, занимающихся экологически чистой энергетикой, за последний год упал на 26%, несмотря на то, что более широкие рыночные индексы взлетели до рекордов.

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По словам Дэвида Шепхарда, партнера по энергетике и коммунальным услугам в Северной Америке из международной консалтинговой компании Baringa, в США повышение ставок стало "препятствием" для некоторых проектов в области возобновляемой энергетики.

По его словам, "при нынешних ставках доходность ограничена", но в перспективе ожидается повышение ставок, поскольку Федеральная резервная система США планирует снизить их еще три раза в этом году.

Общая картина имеет свои нюансы: замедление темпов развития возобновляемой энергетики со стороны нефтяных компаний ослабляет препятствия между поставщиками, в то время как требования к внутреннему содержанию для субсидий в США увеличивают задержки в цепочке поставок для некоторых проектов.

"Когда у меня есть доля, это приятный шум и красивый вид"

В странах Африки к югу от Сахары, где половина населения не имеет доступа к электричеству, проекты в области возобновляемых источников энергии сталкиваются с еще более серьезными проблемами финансирования. При большом количестве солнечного света солнечная энергия является очевидным вариантом, но на 1,2 миллиарда жителей Африки приходится одна пятая часть солнечной энергии, получаемой в пасмурной Германии.

Стоимость заемных средств там намного выше, чем в богатых странах, а государственные субсидии неопределенны из-за политических потрясений и стран, уже погрязших в долгах.

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В Нигерии, где отключение электричества является повседневным событием для примерно половины 213-миллионного населения страны, около 14 солнечных проектов застопорились из-за нехватки финансовых средств.

Правительство с осторожностью относится к кредитным гарантиям Всемирного банка, которые могли бы сделать проекты привлекательными для банков, опасаясь, что придется платить за электроэнергию, даже если сеть не сможет ее поставлять.

Но без этого "никто не будет разрабатывать или финансировать проект с государственными субсидиями, потому что они могут иссякнуть", - говорит Эду Океке, управляющий директор энергетической компании Azura, одного из участников солнечного проекта Nova в северном нигерийском штате Катсина.

Выходом может стать повышение цен на электроэнергию, что и сделало правительство Германии в прошлом году - на 25%. Это также помогает обеспечить финансирование. Другой вариант - субсидирование процентных ставок или кредитные гарантии в рамках усилий развитых стран по оказанию помощи более бедным государствам в борьбе с изменением климата.

А там, где владельцами являются местные жители, а не крупные энергетические компании, возражения против внешнего вида ветряных электростанций, теней и гудения обычно исчезают, говорит Андресен, разработчик ветряных электростанций.

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"Когда у меня есть доля, это приятный шум и красивый вид", - сказал он.