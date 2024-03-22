День водных ресурсов: засуха и опустынивание становятся всё более серьёзной проблемой

By Euronews

Засуха и опустынивание на планете становятся всё более серьёзной проблемой. В Каталонии объявлен режим ЧС, так как уровень воды в водохранилищах достиг исторического минимума. В Швейцарии во Всемирный день водных ресурсов открывают "Библиотеку воды".

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Критическая ситуация в Каталонии с водными ресурсами свидетельствует о глобальном кризисе. Этот регион Испании в прошлом месяце объявил режим ЧС после того, как уровень воды в водохранилищах достиг исторического минимума.

Новые ограничения введены в городских и сельских районах, что лишь ухудшает условия труда для местных фермеров.

"Различные прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывают, что Каталония и остальная часть Средиземноморья будут страдать от дальнейшей нехватки воды и засух, - говорит Жозеп Сабатер, представитель экологической организации "Aigua es Vida". - Вероятность опустынивания велика. Поэтому игнорирование этой ситуации и продолжение расходования воды так, будто ничего не происходит, приведёт к серьёзным экологическим, социальным и экономическим проблемам".

К Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается по инициативе ООН 22 марта, приурочено открытие уникального объекта в одном из замков Швейцарии. Первая Всемирная библиотека воды станет центром поиска решений проблемы нехватки водных ресурсов и предоставит бесплатный доступ к информации о том, как лучше всего их сохранять.