ЕС развивает ветроэнергетику: какие страны лидируют в этой области?

By Kira Taylor, Euronews Green

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении "О положении дел в Союзе" пообещала усилить поддержку ветроэнергетики, назвав прогресс в этой отрасли "историей успеха".

Ветроэнергетика Европы — это "история успеха", считает председатель Еврокомиссии.

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Выступая 13 сентября в Страсбурге с речью"О положении дел в Союзе", Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс, достигнутый на этом направлении возобновляемой энергетики.

Начиная с 1980-х годов ветроэнергетика играет всё большую роль в производстве электроэнергии в Европе. Первые ветропарки были построены в конце XX века, а в 2022 году ветроэнергетика обеспечивала 17% от общего потребления электроэнергии в Европе.

"Однако в настоящее время [отрасль] сталкивается с уникальным набором проблем, — добавил фон дер Ляйен. — Именно поэтому в тесном сотрудничестве с промышленностью и государствами-членами мы разработаем Европейский пакет мер по развитию ветроэнергетики".

Председатель Еврокомиссии пообещала ускорить процесс выдачи разрешений, усовершенствовать аукционные системы по всему ЕС, а также уделить особое внимание повышению квалификации, доступу к финансированию и стабильным цепочкам поставок.

"Ветроэнергетика — это, пожалуй, самая важная технология для декарбонизации Европы, во многих странах это самый дешевый и потенциально самый крупный внутренний источник электроэнергии, который может заменить нестабильное импортное ископаемое топливо", — говорил ранее Euronews старший аналитик по энергетике и климатическим данным аналитического центра Ember Павел Чижак.

Какие европейские страны лидируют в переходе на ветроэнергетику?

Дания, Германия и Великобритания исторически лидировали в переходе на ветроэнергетику и до сих пор являются лидерами в этой отрасли.

По данным отраслевой группы WindEurope, в прошлом году Дания заняла первое место, обеспечив наибольший вклад ветроэнергетики в энергопотребление (55%). На втором месте оказалась Ирландия (34%), на третьем — Великобритания (28%), на четвертом — Германия (26%).

Что касается предстоящих установок, то Германия по-прежнему занимает лидирующее положение, хотя другие страны догоняют ее. Швеция и Финляндия опережают ФРГ в области наземной ветроэнергетики, а Великобритания, безусловно, является самым активным рынком для морской ветроэнергетики.

Одна из причин успеха этих стран заключается в том, что они имеют стабильное законодательство и четкие цели в области ветроэнергетики.

"Главный урок, который я бы вынес из опыта таких стран, как Дания, Германия и Великобритания, заключается в том, что необходимо иметь четкую и стабильную стратегию и амбициозные цели. Затем необходимо согласовать с ней все остальные политические меры, территориальное планирование, выдачу разрешений, планирование сетей и т.д.", — сказал Чижак.

Он отметил другие страны, например Латвию, которые имеют высокий потенциал ветроэнергетики, но не имеют целей для его реализации.

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Италия также испытывает трудности, поскольку процесс выдачи разрешений дает властям право вето. По словам Кристофа Ципфа, представителя WindEurope, это часто приводит к отмене проектов и неопределенной обстановке для разработчиков.

По словам По Вен Ченга, руководителя отдела ветроэнергетики Штутгартского университета, наряду с политикой, развитию ветроэнергетики может способствовать сильное промышленное присутствие.

"В таких странах, как Германия, Дания и Испания, существует развитая обрабатывающая промышленность, где многие компании специализируются на производстве ветряных турбин и других сопутствующих технологий. В Нидерландах и Бельгии, напротив, сильна индустрия морских и оффшорных работ, что привело к разработке новых технологий для оффшорной ветроэнергетики", — поясняет он.

Ветрогенераторы в Марсберге, Германия AP Photo/Martin Meissner, File

Больше денег — больше энергии ветра

Инновации в технологии производства плавучих ветрогенераторов — турбин, не закрепленных на морском дне, — позволяет устанавливать их в новых акваториях, с глубоким дном, что позволило увеличить объемы ветроэнергетики в таких странах, как Португалия, Испания и Греция.

В то же время, по мнению Чижака, такие страны, как Болгария, Румыния, Чехия и Латвия, должны быть "нанесены на карту развития" и получить большее признание.

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"По словам представителей отрасли, в этих странах довольно сложно привлечь внимание, привлечь инвесторов, получить финансирование. Учитывая, что в некоторых крупных странах, таких как Германия, очень много проблем с выдачей разрешений, было бы неплохо использовать потенциал там, где он еще не задействован и где нет такой перегруженности сетей", — добавляет он.

Для того чтобы Евросоюз достиг поставленной на 2030 год цели по использованию возобновляемых источников энергии, необходимо, чтобы все страны ЕС приняли в этом участие.

"Блоку необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию как минимум на 50% больше мощностей, чем прогнозировалось — 31 ГВт против 19-20 ГВт. Это возможно только в том случае, если страны, которые еще не полностью использовали свой потенциал, такие как Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, активизируются и введут в эксплуатацию большое количество морских ветряных установок", — говорит Чижак.

Морские ветрогенераторы у побережья Дании AP Photo/Heribert Proepper

ЕС не достигнет целей на 2030 год

По данным WindEurope, ЕС не достигнет цели на 2030 год. Для неё европейским странам необходимо ежегодно вводить в строй более 30 ГВт до 2030 года. В 2022 году в строй было введено 16 ГВт, и ожидается, что страны будут и дальше отставать от графика.

Чтобы по-настоящему раскрыть потенциал ветроэнергетики, странам ЕС, даже тем, где дела идут хорошо, необходимо преодолеть длительные процедуры получения разрешений. Эта задача станет еще более актуальной по мере того, как срок службы турбин будет подходить к концу и их придется менять на новые.

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Европейским странам также необходимо инвестировать в свои энергосистемы, чтобы не допустить отказа от использования возобновляемых источников энергии из-за нехватки мощностей.

Только на Пасху чешская энергетическая компания была вынуждена отключить от сети сотни солнечных батарей, поскольку они вырабатывали больше энергии, чем могла выдержать сеть.

"Инвестиции в энергосистемы часто отстают от производства возобновляемой энергии. Это привело к тому, что проекты, ожидающие подключения к сети, отстают от графика, а операторы возобновляемых источников энергии теряют прибыль", — говорит Ченг.

Оба эти фактора, а также недостаточное общественное признание привели к тому, что многие страны обратили свое внимание на оффшорные зоны, но для того, чтобы Европа могла снизить зависимость от ископаемого топлива, потребуется и наземная энергетика.