"Зеленые" принимают манифест и выходят с геополитической повесткой

В Лионе завершается конгресс европейских экологических партий. Ими выбраны лидеры и программа на предстоящих летом выборов

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После избрания тех, кто возглавит партийные списки на европейских выборах, "зеленые" утвердили свою европейскую программу. Делегаты приняли манифест в воскресенье в Лионе на конференции. Этот документ будет служить общей программой для всех групп "зеленых" континента в преддверии голосования в июне за депутатов нового Евопарламента. Но это также и дорожная карта на следующие 5 лет работы в европейских властных структурах. Приоритет отдается укреплению Пакта зеленых при большей социальной справедливости.

Мелани Фогель, сопредседатель Европейской партии зеленых (сенатор от Франции)

"Первая глава призывает к созданию "зеленого" и социального пакта. Это способ объяснить, почему в то время как некоторые пытаются заставить людей поверить, что экология - враг социальной справедливости, мы демонстрируем, что, напротив, она не только не враг, но и единственное надежное решение для обеспечения социальной справедливости сегодня. Это ответ на кризис покупательной способности, который сегодня - главная забота европейцев".

Еще одним приоритетным вопросом "зеленые" назвали защиту демократии и верховенство закона в Европейском союзе. Наконец-то движение "зеленых" хочет найти ответы на вопросы, связанные с геополитической напряженностью.

"Зеленые" работали над этим манифестом почти год. Помимо национальных партий, они также проводили обсуждения с представителями гражданского общества и деловых кругов. Основываясь на результатах этой работы, партия уверена, что экологический дискурс по-прежнему занимает важное место, несмотря на призывы в Европе взять паузу в усилиях по борьбе с изменением климата.

Расмус Нордквист, Европейская партия зеленых (член комитета):

"То, что я слышу от всех движений, НПО, компаний, - это призыв к осуществлению амбициозного "зеленого" перехода. И если мы сделаем это вместе, если мы действительно сделаем выбор в пользу этого, выдвинем план, то частный сектор тоже присоединится. Сейчас я слышу, как правое крыло говорит: давайте отменим "Зеленый курс", давайте прекратим все разговоры о переходе. Но это не то, что я слышу, когда разговариваю с гражданским обществом и с частным сектором. На самом деле им нужен план, который ведет вперед, а не назад".

Именно эту программу придется отстаивать двум лидерам списка "зеленых": Терри Райнтке и Басу Эйкхауту. Оба лидера и партия в целом уверены, что им удастся опровергнуть результаты опросов, которые предсказывают "зеленым" трудные выборы.