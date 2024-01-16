By Georgios Samaras

Предстоящие европейские выборы станут решающим испытанием для устоявшихся политических сил, в частности во Франции и Германии, поскольку они впервые после Второй мировой войны выходят на неизведанную территорию, пишет Георгиос Самарас.

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По мере приближения июньских европейских выборов беспокойство лидеров стран континента нарастает, и на то есть веские причины.

В Германии рейтинги АдГ постоянно превышают 20%, а во Франции набирает обороты "Национальное объединение" Марин Ле Пен - и то и другое является продолжением тенденции, наблюдаемой в ряде стран-членов ЕС.

Вице-президент Европейского союза Маргаритис Схинас, похоже, в последнюю минуту обратился с отчаянным призывом поддержать идею привлечения поп-звезды Тейлор Свифт для повышения осведомленности о предстоящих выборах.

Одобрение прозвучало на фоне предупреждений о том, что парламент может столкнуться с серьезными проблемами.

Гражданам Евросоюза предстоит сделать непростой выбор. Всплеск поддержки ультраправых партий часто объясняют беспокойством по поводу миграции, а культурные войны теперь прочно вошли в основной дискурс.

Дуа Липа и Stromae на помощь?

Избиратели также, похоже, отдают предпочтение обещаниям безопасности, которые дают различные ультраправые партии по всей Европе. В большинстве этих партий прослеживается общий подход: шовинизм в отношении благосостояния и жесткие меры против просителей убежища.

Однако важно признать, что традиционные силы в Европе, в частности основные европейские партии, в основном правоцентристские, уже много лет флиртуют с некоторыми из этих идеологических элементов. Эта продолжающаяся нормализация ультраправого дискурса привела к размыванию границ между праворадикальными структурами.

Возникает вопрос: есть ли эффективный способ устранить последствия этой нормализации и смягчить растущую ультраправую угрозу до выборов?

Необходимо признать опасность игнорирования риторики, связанной с ультраправыми идеологиями, и принять стратегические меры для противодействия этой тенденции в долгосрочной перспективе.

Певица Дуа Липа в Чикаго, март 2022 Rob Grabowski/2022 Invision via AP

Хотя Брюссель, как говорят, рассматривает возможность мобилизации других европейских суперзвезд, включая Розалию, Менескина, Дуа Липу и Stromae, чтобы помочь избирателям прийти на выборы в этом году, проблема кажется куда более серьезна, чем та, которую легко решить с помощью популярных артистов.

Тейлор Свифт, вероятно, не поможет найти решения, а поскольку время до выборов все меньше, европейским правоцентристам необходимо срочно приступить к сложному процессу переосмысления своей идентичности.

Необходимо признать опасность игнорирования риторики, связанной с ультраправыми идеологиями, и принять стратегические меры, чтобы противостоять этой тенденции в долгосрочной перспективе.

Смещение акцентов

Существует множество примеров того, как правоцентристские политические партии стратегически подстраивают свои политические программы под ультраправые идеологии.

Ярким примером тому служит противоречивый законопроект об иммиграции, принятый в декабре во Франции, который служит ярким проявлением этого феномена.

В условиях внутрипартийных разногласий и бурной реакции президент Эммануэль Макрон оказался втянут в идеологический кризис, предложив жесткие миграционные меры.

Итальянский популист Маттео Сальвини на одной сцене с лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен Claudio Furlan/Claudio Furlan/LaPresse via AP

Законопроект, в частности, вводит изменения в критерии права на получение некоторых социальных пособий для иностранцев. Ле Пен считает этот законопроект триумфом своей идеологической позиции.

Добившись переизбрания на второй срок в 2022 году, Макрон открыто признал, что поддержка, которую он получил от избирателей, не обязательно была одобрением его собственных идей, а скорее стратегическим шагом, направленным на противодействие росту ультраправых.

Это признание указывает на заметное противоречие в его политической позиции, подчеркивая идеологическую неопределенность, которая усиливается на фоне его снижающейся популярности.

Правоцентристы все дальше от своих корней

Летом 2023 года Фридрих Мерц, лидер немецкого ХДС, подумывал о сотрудничестве с ультраправой АдГ, особенно на уровне местных органов власти.

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Этот отход от традиций вызывает опасения по поводу слабеющей решимости ХДС, знаменуя значительное развитие консервативной политики после Второй мировой войны.

Аналогичная тенденция наметилась и в Испании, где консервативная Народная партия была близка к формированию коалиционного правительства с ультраправой партией Vox.

Сторонники партии VOX на митинге в центре Мадрида, июль 2023 AP Photo/Manu Fernandez

Vox, известная своей анти-ЛГБТК+ программой и отрицанием изменения климата, отпугнула избирателей, что в конечном итоге привело к неожиданной победе левых и премьер-министра Педро Санчеса.

Тем временем правоцентристская "Новая демократия" в Греции переживает заметный отход от своей изначальной позиции. Скандал с прослушкой омрачил первое пребывание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса на посту, а правительство обвиняют в организации пограничного контроля.

В последнее время партия сталкивается с серьезным сопротивлением в своих рядах, поскольку ее ультраконсервативная фракция отказывается поддержать легализацию однополых браков, что еще больше подчеркивает открытость партии для ультраправых.

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Неуправляемый союз?

Несмотря на сдвиг вправо, наблюдаемый внутри страны во многих традиционных правоцентристских партиях, Европейская народная партия (ЕНП) выделяется приверженностью своей идеологии.

Примечательно, что ЕНП отказалась от переговоров с группой европейских консерваторов и реформистов (ECR) и "Идентичность и демократия" (ID), выделив себя из более гибких правоцентристских партий в сфере внутренней политики.

Согласно последним опросам, ЕНП и социалисты и демократы (S&D), как ожидается, получат 171 и 141 место соответственно. Возможность создания коалиции с либералами подчеркивает стремление ЕНП сохранить традиционные альянсы в Европарламенте.

Нависшая угроза внезапного роста влияния ультраправых в июне представляет собой серьезный вызов, который может стать труднопреодолимым на последующих выборах.

Глава Еврокомиссии выступает с докладом "О положении союза" в Европарламенте, сентябрь 2023 года AP Photo/Jean-Francois Badias

Однако, согласно последним опросам, почти четверть мест в Европарламенте получат две ультраправые группы. Важно отметить, что эта цифра не учитывает не связанные с ними партии, такие как венгерская Fidesz, которая объединяется с идеологически так называемыми неприсоединившимися (NI) в Европарламенте.

Опасность дальнейшего размывания границ между правоцентристами и ультраправыми в Европе не исключена, и, несомненно, нормализация идеологии может проникнуть и в политическую повестку дня парламента.

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Политическая неопределенность впереди

Открытость для ультраправых может оказаться рискованным мероприятием для европейских правоцентристских структур.

Продолжающийся подъем по всей Европе, включая рост популярности неофашистской FdI в Италии и партии Герта Вилдерса в Нидерландах, показывает, что правоцентристские партии сталкиваются с серьезным давлением со стороны ультраправых и должны идеологически адаптироваться к меняющемуся политическому ландшафту.

Предстоящие европейские выборы станут решающим испытанием для устоявшихся политических сил, в частности во Франции и Германии, поскольку они впервые после Второй мировой войны выходят на "неизведанную территорию".

Нависшая угроза внезапного роста влияния ультраправых в июне представляет собой серьезный вызов, который может стать труднопреодолимым на последующих выборах.

Если ультраправые получат значительную поддержку в парламенте в июне и сохранят свое влияние после этого, Европа может оказаться в неожиданной ситуации.

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Последствия такого сдвига эхом прокатятся по всему континенту, изменив политический ландшафт и создав новые проблемы для Евросоюза в целом.

Георгиос Самарас - доцент Международной школы управления Королевского колледжа Лондона.

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