Гастроли Тейлор Свифт не только сотрясают стадионы, но и способствуют росту сектора гостеприимства. По прогнозам, только в США концерты принесут 5 млрд. долл. потребительских расходов, а на какие доходы может рассчитывать Европа?

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Кинотеатры всего мира недоумевают, подсчитывая кассовые сборы: неужели это премьера нового блокбастера?

Почти. Звезда долгожданного фильма, режиссером которого стал Сэм Уэнч, - американская поп-сенсация Тейлор Свифт и ее концертный тур Eras Tour.

Дебютный фильм обещает побить рекорды, как и сама Свифт в последние годы, начиная с получившего признание критиков альбома Midnights и заканчивая продажами ее перезаписей.

Поклонники - или, выражаясь языком поп-культуры, свифтисты - готовы наводнить кинотеатры так же быстро, как этим летом включиться в жестокую гонку за билетами на турне Eras Tour.

Предварительные продажи билетов на Свифт на большом экране уже превысили 100 млн. долл. по всему миру.

Благодаря этому успеху премьера фильма в США и Канаде даже состоялась на день раньше, а показы других блокбастеров были перенесены, чтобы избежать столкновения с мощной конкуренткой.

Таково влияние Тейлор Свифт на массовую культуру.

Неудивительно, что "свифтономика" обеспечила столь мощный подъем американской экономики. И поскольку ее слава не знает границ, вполне вероятно, что и европейская казна получит аналогичный прирост.

ФРС очарована успехами в США

В американской части своего долгожданного турне Свифт принесла неожиданный доход городам, выбранным для проведения концертов.

Наибольшую выгоду получил гостиничный сектор.

Приток доходов не остался незамеченным Федеральной резервной системой США, которая в своем майском отчете указала, что в Филадельфии был отмечен "самый сильный месяц по доходам от гостиниц с начала пандемии, во многом благодаря притоку гостей на концерты Тейлор Свифт в этом городе".

Учитывая это, стоит ли удивляться, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо взял на себя смелость добиваться проведения гастролей в своей стране?

По прогнозам компании QuestionPro, занимающейся маркетинговыми исследованиями, только в США турне Eras Tour может принести 5 млрд. долл.

QuestionPro также подчеркнула, что жители Швейцарии склонны к большим тратам: в среднем на билеты на концерты и другие расходы они тратят 1200 евро. Каждый концерт в США посещает в среднем чуть менее 54 000 человек, так что расходы потребителей быстро растут.

Дэвид Херлихи, профессор Северо-Восточного университета, отмечает, что помимо продажи билетов, поклонники Свифт всегда готовы выложить деньги за атрибутику и другие товары.

Среди товаров, которые Свифт рекламировала в честь своего последнего альбома, было не менее четырех различных версий физических компакт-дисков или виниловых пластинок (по 29,99 долл. каждая), которые в собранном виде образуют часы. Также можно было приобрести деревянную подставку для часов за 49 долл.

"Это странное пересечение эмоций и капитализма", - говорит Херлихи.

Толчок для европейской экономики?

Если в Европе путь к успеху Свифт занял больше времени - особенно во Франции, Италии и Испании, - то сейчас и там поп-артистка уже стала музыкальным мейнстримом, запланировав 48 гастролей на старом континенте.

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Скорость, с которой билеты на турне Eras Tour раскупались на стадионах по всей Европе, является доказательством того, что Свифт завоевала и европейский рынок.

Компания OTA Insight, специализирующаяся на анализе данных для гостиничного бизнеса, уже предсказала, что европейские города, вероятно, получат такой же экономический импульс, как ранее города США.

Например, уже сейчас прогнозируется резкий пик спроса на отели в Стокгольме в дни проведения концертов.

"На некоторых направлениях уже наблюдается высокий спрос, и цены соответственно растут", - отмечают в OTA Insight, несмотря на то, что до концертов остается почти год.

"Экономический бум"

Хотя влияние Тейлор Свифт на экономику трудно не заметить, стоит вспомнить, что она не первая поп-сенсация, которая приносит финансовую выгоду повсюду, куда бы она ни приезжала.

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Другой феномен поп-музыки, Бейонсе, добилась аналогичного эффекта в ходе своего тура Renaissance Tour.

Главный экономист Danske Bank Майкл Грэн в интервью Financial Times отметил, что цены на отели росли везде, куда бы она ни приезжала, и назвал ее влияние на экономику "очень редким".

"Бейонсе стала причиной дополнительного сюрприза в виде роста цен в этом месяце. Это просто поразительно для одного события. Такого мы еще не видели", - сказал тогда Грэн.

Исполнительница "Single Ladies" также выпустит киноверсию своего выступления.

Фильм "Renaissance: A Film by Beyoncé", который выйдет на экраны в декабре, по данным Reuters, принесет 75 млн. долл.

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Аналогичное явление наблюдалось и в Великобритании: продажи пластинок выросли на 30%, а местные предприятия отметили увеличение посещаемости, отмечает Global Edge.

По мере роста популярности артистов будет расти и их экономическое влияние. Это глобальное явление становится все более заметным, и от него будет трудно избавиться.