By Euronews Green

Шведская активистка была задержана на фоне подавления правительством Великобритании "деструктивных" протестов.

РЕКЛАМА

Грета Тунберг и еще четыре активиста климатического движения должны сегодня предстать перед судом после ареста во время акции протеста у здания Energy Intelligence Forum в Лондоне в октябре прошлого года.

Эта акция была частью Oily Money Out - серии демонстраций против выбросов углекислого газа, политического влияния и лоббирования компаний и банков, работающих в сфере ископаемого топлива, которые участвовали в конференции, организованной группой Fossil Fuel London.

Шведская климатическая активистка была задержана во время демонстрации вместе с сотнями других протестующих у здания Energy Intelligence Forum, расположенного в отеле InterContinental London Park Lane в Мейфере.

"Проведение конференции, посвященной нефти и деньгам, в разгар разворачивающейся чрезвычайной ситуации с климатом было непристойным и отвратительным", - говорит Никола Харрис, адвокат и сторонник Extinction Rebellion.

"Наша политика стала заложником этих преступных банков и преступных топливных компаний, которые сдерживают переход, в котором мы так нуждаемся".

"Почему мы позволяем им получать рекордные прибыли, в то время как мир горит, люди тонут, теряют свои дома и голодают? Как обычно, наша "система правосудия" сажает на скамью подсудимых не тех людей".

Активисты, в том числе Грета Тунберг, во время протеста Oily Money Out в Кэнэри-Уорф в Лондоне. AP Photo/Kin Cheung, File

Великобритания пресекает "климатические" протесты

Аресты произошли после того, как правительство Великобритании приняло меры по подавлению "деструктивных" протестов. ВпоследствииСпециальный докладчик ООН по вопросам защиты окружающей среды раскритиковал эти "новые регрессивные законы".

Пятеро активистов, включая Тунберг, были обвинены в несоблюдении условий, наложенных в соответствии с разделом 14 Закона об общественном порядке, в основном за то, что они не покинули шоссе и не продолжили протест на тротуаре.

Если ее признают виновной, она может быть оштрафована на сумму до 2 500 фунтов стерлингов (2 932 евро).

Все пять активистов не признали себя виновными. Поправки к этому закону, наряду с другими мерами по расширению полномочий полиции в борьбе с протестами, были внесены тогдашним министром внутренних дел Суэллой Брейверман и приняты неоднозначно.

За последние 12 месяцев Грету Тунберг арестовывали несколько раз, впервые - в июне 2023 года. В октябре шведский суд оштрафовал ее за неповиновение полиции во время акции протеста против изменения климата у нефтяного терминала в Мальмё. Это был второй раз, когда ее оштрафовали в Швеции за аналогичное правонарушение.

Шведская активистка признала факты, но не свою вину, заявив, что борьба с ископаемым топливом является формой самообороны в связи с экзистенциальной и глобальной угрозой климатического кризиса.

После вынесения приговора она заявила, что будет продолжать протестовать, даже если это "приведет к новым приговорам".