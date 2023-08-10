Некоторые страны порой используют методы, применяемые против организованной преступности и экстремистских группировок в противостоянии с движениями, которые выступают против изменения климата и призывают власти действовать активнее.

Симон Лахнер планировал в июне приклеить себя к одной из городских улиц Германии, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Вместо этого он оказался под стражей в полиции, даже не успев выйти из дома.

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28-летний Лахнер - один из тысяч активистов, попавших под наблюдение правоохранительных органов в связи с необходимостью подавления протестов прямого действия в Европе. Протестующие требуют от правительства принятия срочных мер по борьбе с изменением климата.

В Великобритании перекрытие крупных автомагистралей привело к хаосу на дорогах, в Германии протесты на нефтяных объектах привели к нарушениям поставок, а во Франции тысячи активистов вступали в столкновения с полицией по вопросу об использовании воды в сельском хозяйстве, десятки людей получили травмы.

Решив не допустить дальнейшего усиления протестов, власти Германии и Франции используют юридические полномочия, часто применяемые против организованной преступности и экстремистских групп, для прослушивания телефонных разговоров и слежки за активистами, сообщает Reuters.

Волна протестов прямого действия

Только в Берлине полиция потратила сотни тысяч часов на отработку более 4500 инцидентов, зарегистрированных против групп "Последнее поколение" и "Восстание против вымирания", согласно ранее не публиковавшимся данным полиции.

Государственные власти Германии широко используют превентивные задержания для пресечения протестных акций, в том числе, по крайней мере, одного человека задержали на срок до 30 дней без предъявления обвинения.

По словам прокуроров, с которыми консультировалось агентство Reuters, это разрешено баварским законодательством.

В июле законодатели приняли новые законы о слежке и задержаниях во Франции, а в мае - в Великобритании. В Великобритании запрещается приковывать или приклеивать себя к имуществу.

Во Франции для допроса некоторых активистов климатических движений было задействовано антитеррористическое подразделение, подтвердили Reuters в полиции.

Правительства Германии и Великобритании заявили, что реакция на протесты была направлена на предотвращение преступных действий, наносящих ущерб. Французское правительство отказалось от комментариев, но ранее заявляло, что государство должно быть способно бороться с тем, что оно называет "радикализацией".

Активисты говорят, что они обратились к прямым действиям после того, как другие стратегии протеста оказались неэффективны. Гражданское неповиновение имеет долгую историю в общественных движениях, в том числе в борьбе за право голоса для женщин и движении за гражданские права в США.

Police officers escort a Just Stop Oil protester in the UK. REUTERS/Paul Childs

Reuters не удалось выяснить, координируют ли европейские страны политику или бдительность в отношении протестующих, помимо обычного сотрудничества между полицейскими силами.

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Источник в правительстве Франции, знакомый с этим вопросом, сообщил, что спецслужбы по всей Европе сотрудничают в отслеживании планов и действий протестующих.

Отвечая на вопрос Reuters об обмене информацией о климатических активистах между правительствами европейских стран, министерство внутренних дел Германии сообщило, что оно регулярно обменивается информацией с зарубежными партнерами, но отказалось сообщить подробности.

Полиция и МВД Франции отказались от комментариев. Национальный совет начальников полиции Великобритании не сразу ответил на просьбу о комментарии, а министерство внутренних дел страны отказалось от комментариев.

В Германии нет национальной политики, направленной против климатических активистов, которые, по мнению правительства, в основном не являются экстремистами, заявил представитель министерства внутренних дел страны.

Однако две земли Германии рассматривают вопрос о том, чтобы объявить вне закона одну из видных групп этого движения.

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Бавария возглавляет борьбу с "Последним поколением"

Лахнер является членом группы The Last Generation, базирующейся в Германии и входящей в общеевропейскую сеть A22, в которую также входит британская организация Just Stop Oil, финансируемая лос-анджелесским фондом Climate Emergency Fund.

Прокурор Баварии возглавил борьбу с "Последним поколением", а также расследование вопроса о том, следует ли классифицировать ее как преступную организацию в соответствии с законом, разрешающим повсеместную телефонную слежку, GPS-наблюдение и обыски имущества.

Прокурор поручил расследование деятельности "Последнего поколения" подразделению штата по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поскольку, по его словам, группа совершала преступления, включая попытки саботажа важнейших объектов инфраструктуры, сообщил представитель прокурора.

Аналогичное расследование ведется в Бранденбурге, сообщили Reuters в министерстве внутренних дел этой земли.

В ответ на вопрос Reuters " Последнее поколение " отрицает преступность своей деятельности и заявляет, что активисты показывают свои лица и имена во время акций протеста и заранее объявляют о мероприятиях.

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Прокуратура ведет расследование в отношении группы за закрытие клапана на трубопроводе Transalpine в Баварии в прошлом году и за акцию протеста на нефтеперерабатывающем заводе в Бранденбурге. Группа "Последнее поколение" подтвердила, что принимала участие в этих акциях протеста.

В Германии - обыски у лидеров протестов

В мае полиция нескольких земель провела обыски в домах семи лидеров "Последнего поколения". Как сообщили Reuters в прокуратуре Баварии, перед обысками были перехвачены телефоны шести руководителей движения в рамках дела о квалификации группы в качестве преступной организации.

Кроме того, была остановлена работа веб-сайта группы, чтобы прекратить сбор средств. По немецкому законодательству поддержка группы, если она будет объявлена вне закона, карается тюремным заключением.

В июне, в день запланированной Лахнером акции протеста в баварском городе Регенсбург, к нему домой пришли полицейские и забрали его в участок на шесть часов, что стало примером использования в Баварии правил, позволяющих полиции задерживать людей на срок до одного месяца без предъявления обвинения для предотвращения преступления на основании судебного решения.

"Мне не дали взять ни ботинки, ни носки... Они просто вытащили меня в коридор", - рассказал Лахнер в интервью.

Активистов "Последнего поколения" задерживает полиция, Берлин NADJA WOHLLEBEN/REUTERS

На видеозаписи задержания, размещенной "Последним поколением" в социальной сети X, видно, как его тащат босиком по асфальтированной дороге. Агентство Reuters не смогло проверить подлинность видеозаписи.

Полиция Регенсбурга заявила, что задержала Лахнера для предотвращения уголовного преступления после того, как он публично объявил о своих планах.

За последние 18 месяцев Бавария не менее 80 раз применяла превентивное заключение под стражу на срок более 24 часов в отношении активистов климатического движения, сообщили Reuters в министерстве внутренних дел страны.

Представитель министерства подтвердил, что один активист был задержан на 30 дней. По данным "Последнего поколения", на такой срок были задержаны девять человек.

Министерство не сообщило подробностей о задержанных и причинах их задержания. Reuters не удалось выяснить, были ли впоследствии предъявлены обвинения кому-либо из задержанных.

Берлин разрабатывает новое законодательство в ответ на протесты

С прошлого года в Берлине активистами были установлены сотни "блокпостов". По состоянию на 6 июля полиция Берлина потратила более 480 тысяч часов на расследование 4519 новых зарегистрированных правонарушений, совершенных экологическими активистами, сообщили Reuters в полицейском управлении.

По данным прокуратуры Берлина, к 19 июня этого года было зарегистрировано более 2200 дел в отношении активистов организаций "Последнее поколение" и "Восстание вымирающих". Данные не содержат подробностей о том, какие именно правонарушения расследуются.

В ответ на волну протестов берлинские законодатели разрабатывают законопроект, позволяющий задерживать подозреваемых на пять дней по сравнению с нынешними 48 часами, сообщил в интервью представитель берлинского сената.

Протестующих можно остановить, заперев за решеткой, а вот климатическую катастрофу - нет. Симон Лахнер климатический активист

Несмотря на задержание Лахнера, акция в Регенсбурге состоялась, причем на дорогу вышло больше протестующих, чем планировалось.

"Возможно, протестующих можно остановить, заперев за решеткой, а вот климатическую катастрофу - нет", - заявил Лахнер после того, как в июле в Берлине его осудили за прошлогодние инциденты с клеем и оштрафовали на 2 700 евро.

Он обжаловал приговор и заявил, что будет продолжать акции протеста.

Отклеивание протестующих, Берлин REUTERS/Nadja Wohlleben

Протесты во Франции привели к насилию

Германия стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2045 году, а Франция - к 2050 году, в соответствии с научными рекомендациями.

Однако за последние два года обе страны не достигли поставленных промежуточных целей, а июль стал самым жарким месяцем в истории планеты. Активисты говорят, что необходимо действовать.

В конце 2022 года активисты одного климатического движения проникли на территорию французского цементного завода, принадлежащего компании Lafarge Holcim. Они отрезали болторезами электрические провода и разбили молотками электроустановки, говорится в видеозаписи, опубликованной движением Les Soulevements de La Terre (SLT).

Представитель SLT заявил, что члены движения поддерживают акцию, но не организовывали её.

В марте члены SLT присоединились к акции протеста, целью которой было вывести из строя строящиеся ирригационные резервуары, предназначенные для перекачки грунтовых вод для крупных фермерских хозяйств в пострадавшем от засухи районе Де-Севр в регионе Новая Аквитания.

A group of mobile gendarmes in protection in front of one of their vehicles burnt by the protesters in the Deux-Sevres. Frederic Petry / Hans Lucas via Reuters Connect

Против шести тысяч демонстрантов вышли три тысячи жандармов, которые в течение двух часов выпустили более 5 тысяч снарядов со слезоточивым газом.

В результате хаоса 200 демонстрантов получили травмы, двое из них оказались в коме, а один лишился глаза. Сорок семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения, четыре полицейские машины были сожжены.

Подавление протеста вызвала бурную реакцию: правозащитные группы и протестующие заявили, что силы безопасности применили чрезмерное насилие, а правительство обвинило активистов в том, что они пришли со стальными шарами для боулинга и зажигательными бомбами, то есть подготовленные к противостоянию.

Военные прокуроры проводят расследование по факту применения жандармами чрезмерной силы.

В соответствии с законом, принятым в 2021 году, Министерство внутренних дел запретило деятельность SLT за то, что она якобы провоцирует насилие. Члены движения обжаловали этот запрет.

Министерство внутренних дел и полиция отказались от комментариев для этой статьи.

Протестующие под наблюдением

За одним из организаторов акции протеста у водохранилища, не являющимся членом SLT, - специалистом по охране водно-болотных угодий Жюльеном Ле Ге - перед мартовской акцией было установлено полицейское наблюдение, сообщил в январе французской газете представитель местного отделения МВД.

По его словам, наблюдение было организовано в соответствии с правилами предотвращения "коллективного насилия, которое может поставить под серьезную угрозу общественное спокойствие".

Этот процесс контролируется Национальной комиссией по контролю за техническими средствами разведки, и разрешение на слежку в таких случаях должен давать премьер-министр в каждом конкретном случае, сообщили Reuters в комиссии.

Канцелярия премьер-министра не ответила на просьбу о комментарии.

В интервью Ле Ге заявил, что слежка велась с помощью GPS-навигатора, установленного под его автомобилем, и камеры наблюдения за домом его отца. В январском интервью газете местное управление МВД подтвердило, что оба устройства действительно были установлены.

В сентябре Ле Ге и еще шесть человек предстанут перед судом по обвинению в организации несанкционированных акций протеста. Ле Ге заявил, что действия активистов были оправданы, поскольку другие формы протеста не принесли успеха.

Два источника в органах безопасности Франции сообщили Reuters, что с 2018 года число число экоактивистов, находящихся под наблюдением, увеличилось.

Полиция и министерство внутренних дел отказались от официальных комментариев.

Во вторник на слушаниях в административном суде, где SLT отстаивала право на приостановку действия постановления правительства о прекращении деятельности, представитель МВД признал, что за членами движения ведется слежка.

"Люди, заявившие о своей принадлежности к SLT, ipso facto попадают в поле зрения спецслужб", - отметила Паскаль Леглиз, добавив, что "конечно, не за каждым ведется слежка".