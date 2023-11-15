Грета Тунберг не признает себя виновной в нарушении порядка в Лондоне

By Euronews Green и Reuters

Участники кампании Fossil Free London утверждают, что обвинения в нарушении порядка против Греты Тунберг являются частью более широких правительственных мер по ограничению права на протест.

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Грета Тунберг в среду предстала перед судом в Лондоне, где ей были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка в связи с экологической акцией протеста, состоявшейся в прошлом месяце.

Утром 15 ноября шведская климатическая активистка и еще 12 человек прибыли в Вестминстерский магистратский суд для дачи показаний после того, как были арестованы за демонстрацию у входа на конференцию нефтяной промышленности.

Energy Intelligence Forum, ранее называвшаяся конференцией Oil and Money, - это ежегодная встреча финансистов, политиков и руководителей компаний, работающих на ископаемом топливе, которая проходила в отеле InterContinental London Park Lane с 17 по 19 октября.

Активисты организации Fossil Free London заблокировали вход в отель в рамках более широкой кампании Oily Money Out, направленной против политического влияния и лоббирования нефтегазовых гигантов и банков.

"Молодые люди, такие как Грета и другие активисты, вынуждены прибегать к подобным действиям, потому что считают необходимым защитить себя от ускоряющегося климатического кризиса, - говорит представитель организации Extinction Rebellion (XR), которая также принимала участие в акции. Как и люди во всем мире, они восстают в ярости, которая коренится в любви. Мы все будем продолжать сопротивление".

Какие обвинения были предъявлены Грете в Лондоне?

18 октября Грете было предъявлено обвинение в несоблюдении условий, установленных в соответствии со статьей 14 Закона об общественном порядке во время демонстрации.

Это законодательство было недавно изменено в соответствии с противоречивым законом Великобритании Policing Bill, расширяющим полномочия полиции по установлению юридически обязательных условий проведения шествий и собраний.

20-летняя активистка и другие участники не признали себя виновными в нарушении условий, налагаемых этим законом. В случае признания вины ей грозит максимальный штраф в размере 2 500 фунтов стерлингов (около 2 870 евро).

Организация Fossil Free London и другие участники кампании считают, что эти обвинения являются частью более широких правительственных мер по ограничению права на протест.

"Температура растет везде, и репрессии тоже, - говорит организатор акции Джоанна Уоррингтон. - Правительство Великобритании пытается ограничить свободу слова и свободу собраний вместо того, чтобы принять меры по борьбе с климатом, в то время как на переднем крае кризиса репрессиям подвергаются сторонники климатической справедливости, как мы видим на примере жестокой реакции на протесты против строительства компанией Total нефтепровода в Восточной Африке в Уганде. Мы солидарны с ними".

Грета не в первый раз оказывается в суде. До ареста в Великобритании она задерживалась полицией или удалялась с акций протеста в Швеции, Норвегии и Германии.

В прошлом месяце шведский суд оштрафовал ее на 400 евро за неподчинение приказу полиции во время акции протеста против строительства нефтяного терминала в Мальме. В июле она была оштрафована на 200 евро за аналогичный проступок в Швеции.

Признана ли Грета виновной?

В Вестминстерском магистратском суде прокурор пояснил, что акция протеста продолжалась в течение пяти часов, после чего полиция попросила демонстрантов переместиться в специально отведенное место, не загораживающее вход в отель. За отказ они были арестованы.

В своем заявлении полиция заявила, что в соответствии со статьей 14 Закона об общественном порядке она поставила активистам условия для "предотвращения серьезных нарушений общественного порядка, отеля и постояльцев" и попросила их уйти с дороги на тротуар.

Суд над Гретой и другими протестующими назначен на 1 февраля в Магистратском суде Лондонского Сити.

По данным организации Fossil Free London, еще 13 обвиняемых предстанут перед судом в более поздние сроки для дачи показаний, связанных с акцией Oily Money Out.