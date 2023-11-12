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Грету Тунберг попытались прервать во время выступления в Амстердаме

Амстердам
Амстердам Авторское право Peter Dejong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Во время акции протеста в Амстердаме активистку Грету Тунберг попытался прервать мужчина. Он вышел на сцену и стал отнимать у Тунберг микрофон.

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В Амстердаме во время акции протеста против изменения климата произошел инцидент. Мужчина попытался прервать речь активистки Греты Тунберг.

Это произошло после того как Тунберг пригласила на сцену палестинку и афганку. Как только женщины закончили выступление, на сцену поднялся мужчина. Он сказал, что пришел сюда ради демонстрации за климат, а не для того, чтобы выражать политические взгляды. 

"Не может быть климатической справедливости без международной солидарности", — ответила ему Грета Тунберг.

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