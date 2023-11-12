Грету Тунберг попытались прервать во время выступления в Амстердаме

By Euronews

Во время акции протеста в Амстердаме активистку Грету Тунберг попытался прервать мужчина. Он вышел на сцену и стал отнимать у Тунберг микрофон.

РЕКЛАМА

В Амстердаме во время акции протеста против изменения климата произошел инцидент. Мужчина попытался прервать речь активистки Греты Тунберг.

Это произошло после того как Тунберг пригласила на сцену палестинку и афганку. Как только женщины закончили выступление, на сцену поднялся мужчина. Он сказал, что пришел сюда ради демонстрации за климат, а не для того, чтобы выражать политические взгляды.

"Не может быть климатической справедливости без международной солидарности", — ответила ему Грета Тунберг.