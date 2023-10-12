Шведскую активистку Грету Тунберг снова приговорили к штрафу

By Euronews

За неподчинение полиции и нарушении общественного порядка Грете Тунберг придется заплатить штраф.

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Суд Мальмё приговорил известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг к штрафу в размере 5500 крон. Это примерно 476 евро.

Тунберг осудили за за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции во время акции, состоявшейся в июле этого года.

Тогда демонстранты заблокировали доступ в порт Мальмё в знак протеста против использования ископаемого топлива.

За аналогичный протеста в июне Тунберг получила свой первый штраф. двадцатилетняя активистка не признает себя виновной.