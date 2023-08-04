Пиво из порошка: есть ли у него будущее?

В Германии придумали безалкогольное пиво из порошка. Производитель утверждает, что этот напиток гораздо более экологичен, чем традиционное пиво.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое влияние оказывает ваша пинта пива на окружающую среду? По данным калькулятора углеродного следа Impact CO2, 70%экологического воздействия литра пива приходится на упаковку и транспортировку.

Таким образом, если уменьшить размер упаковки и сократить использование транспорта, получится значительно снизить воздействие пивной промышленности на окружающую среду.

Именно это и пытается сделать пивоварня Neuzelle в Германии.

Производство пива в домашних условиях

"Мы хотим стать первой в мире экологичной пивоварней", — говорит владелец Neuzelle Штефан Фритше.

Их революционный напиток, приготовленный всего из двух элементов — пивного порошка и воды, — по мнению Штефана, может изменить представление о пиве.

"С помощью нового изобретения каждый может иметь собственную домашнюю пивоварню", — рассказал он.

Как это делается? С помощью ручного венчика Штефан смешивает пивной порошок и воду быстро, чтобы не появились комочки, но образовалась традиционная пена.

По словам Фритше, пиво из порошка дешевле и экологичнее. К тому же транспортировка порошка обходится примерно на 90% дешевле, чем перевозка традиционного пива.

Пиво от Neuzelle имеет золотистый оттенок, пенится, а на вкус — горьковато-сладкое. Оно похоже на любое другое пиво, но в нем нет алкоголя и пузырьков.

Сейчас Штефан разрабатывает алкогольный вариант и в перспективе планирует добавить пузырьки, чтобы сделать напиток еще более похожим на настоящее пиво.

Зачем изобретать порошковое пиво?

Хотя у многих людей безалкогольное пиво не вызывает восторга, Штефан считает, что в мире насчитывается несколько сотен миллионов человек, предпочитающих безалкогольные напитки.

Пивовар сейчас работает с инвесторами над коммерческим внедрением порошка и надеется начать его продажи примерно через четыре месяца. Основным целевым рынком будут африканские и азиатские страны, поскольку порошок гораздо проще и дешевле перевозить на большие расстояния, чем бутылки с пивом.

Кроме того, порошковый формат позволяет экономить время, так как лабораторное производство гораздо быстрее традиционного пивоварения, которое занимает в среднем два месяца.

Однако в Германии, где уже 500 лет действует закон о правилах производства пива, известный под названием "Reinheitsgebot", новый продукт вряд ли вызовет восторг у покупателей.

По словам представителя Баварской ассоциации частных пивоварен Бенедикта Майера, порошковое пиво — это "хорошая инновация", но "она не поставит под угрозу и не бросит вызов традиционным пивоварням".

Неясно, можно ли вообще рекламировать этот продукт как пиво в соответствии с жесткими правилами, которые ограничивают состав ингредиентов солодом, хмелем, дрожжами и водой.

Фритше отказывается раскрывать свой рецепт, но утверждает, что его изобретение необходимо в мире, который нуждается в экологичных решениях.

Многие крупные пивоварни уже перевозят пиво в виде гель-концентрата, который по прибытии разбавляется водой. И хотя это большой шаг в сторону сокращения транспортных выбросов, порошковый формат может обеспечить еще большую экономию климатических ресурсов.